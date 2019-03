Skal danske skattekroner støtte udenlandske vognmandsvirksomheder

VOGNMÆND EFTER REJSE TIL POLEN:

Torsdag 28. marts 2019 kl: 09:20

Af: Jesper Christensen

Efterårets eksempel med chauffører fra Filippinerne, der havde fået arbejdstilladelse i Polen gennem det danskejede polske selskab Hbt Internationale Transporte Sp. z o.o. Koszalin i det nordvestlige Polen og kørte for Kurt Beier Transport for mellem 15 og 20 kroner i timen, står stadig i frisk erindring hos mange vognmænd. Det er også tilfældet hos flere vognmænd, som vi her på transportnyhederne.dk har talt med efter Transport 2019 i Herning - en messe, hvor der blev sunget om meget andet en hårdt stål, gummihjul og it-løsninger. For messen i Herning var også et sted, hvor der var lejlighed til at give udtryk for, hvad man mener og dette og hint.







Inspireret af indtrykkene og samtaler på messen har vi snakket med flere vognmænd, som var på tur til Polen i efteråret sidste år - før forholdene for de Filippinske chauffører hos Kurt Beier Transport blev afdækket. På turen besøgte de blandt andet den danske ambassade i Warzawa, hvor en ambassademedarbejder forklarede, hvad ambassaden kunne hjælpe danske virksomheder med, hvis de ønskede at etablere sig i Polen.









Efterfølgende er tanken om det rimelige i, at den danske udenrigstjeneste hjælper og vejleder danske vognmandsvirksomheder, hvordan de kan etablere sig i Polen og dermed konkurrere med danske vognmænd, der tager udgangspunkt i Danmark, dukket op gang på gang hos flere af deltagerne.







Cabotagekørsel og lave lønninger

Ud over konkurrencen på transporter mellem Danmark og Polen og på tredielandskørsel mellem andre europæiske lande, er der også åbnet for direkte konkurrence på indenrigstransporter i Danmark - for de dansk-ejede polske vognmandsvirksomheder må som alle andre udenlandske vognmandsvirksomheder udføre cabotagekørsel i Danmark.









Hvis de danske-ejede polske vognmandsvirksomheder så benytter sig af muligheden for at ansætte chauffører fra lande uden for EU - eksempelvis Filippinerne til lønninger på mellem 15 og 20 kroner i timen - bliver konkurrencen endnu mere vanskelig.





En timeløn på mellem 15 og 20 kroner i timen giver en årsløn på op mod 102.200 kroner for en gennemsnitlig arbejdstid på 14 timer om dagen - hver af årets 365 dage - ialt 5.110 timer. En normal dansk arbejdsuge på 37 timer giver på et år med samlet seks ugers ferie og fridage i alt 1.702 arbejdstimer. Og timelønnen for en chauffør ansat hos en dansk virksomhed ligger på omkring 150 kroner.









Tanken om det rimelige i, at hjælpen fra den danske udenrigstjeneste bidrager til det, vognmændene betegner som unfair konkurrence på deres egen hjemmebane, dukker op igen.







- Det er svært nok at drive vognmandsforretning i Danmark i forvejen, lyder det samstemmende fra to af vognmændene.







Vognmændenes giver over for transportnyhederne.dk udtryk for, at det var deres opfattelse, at den danske ambassade i Warzawa nærmest havde en færdig drejebog i forhold til, hvordan man via et selskab i Polen kan rekruttere chauffører fra lande uden for EU.







De to vognmænd er utilfredse med, at Udenrigsministeriet - som de fik indtryk af under mødet på den danske ambassade i Warzawa i september - yder hjælp til, hvordan transportvirksomheder kan få billig arbejdskraft fra lande uden for EU.







Den hjælp, man som virksomhed kan få hos danske ambassader verden over, bliver ydet mod betaling.







