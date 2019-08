Transportorganisation kritiserer hovedorganisationer - og indkalder udenforstående til møde

Mandag 26. august 2019 kl: 12:05

Af: Jesper Christensen På mandagens møde, ser er sat i kalenderen af den nye S-Regering, skal der gøres status for arbejdet, og FH og DA skal have lejlighed til at præsentere deres fælles forslag til ændring af den danske godskørselslov og udstationeringsloven.ITD ærgrer sig over, at det i arbejdsgruppen ikke har været muligt at arbejde på at finde løsninger, der effektivt vil kunne sikre bedre arbejdsforhold for de udenlandske chauffører og dermed forhindre nye sager, som den fra Padborg, der afdækkede, hvordan filippinske chauffører arbejdede under kummerlige forhold ti en løn på mellem 15 og 20 kroner i timen.ITD, der konstaterer, at der ikke er kommet nogle resultater ud af arbejdet i udvalget, tager derfor initiativ til et møde med de organisationer, der står uden for DA/FH-organisationerne, med henblik på at drøfte mulige løsninger.

- Vores oplevelse i ITD er, at der i udvalget ikke reelt har været nogen vilje til at finde løsninger, der effektivt kan forhindre nye Kurt Beier-sager. Det er ærgerligt, for intentionerne var gode hos alle, da udvalget indledte sit arbejde i december sidste år. Vi havde en klar forventning om, at samtlige parter i Padborg-udvalget skulle samarbejde seriøst om at finde løsninger, der forhindrer nye Kurt Beier-sager, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.





ITD kritiserer DA og FH for at have præsenteret deres eget forslag for politikerne i april, frem for at have samarbejdet konstruktivt med alle parter i Padborg-udvalget. ITD anser DA’s og FH’s forslag som et forsøg på at fremme egne organisationspolitiske interesser. Konkret foreslår de en ændring af den danske godskørselslov, der bryder med den højesteretspraksis om løn- og overenskomstforhold, som har eksisteret siden 2015, da Højesteret afsagde den såkaldte NORTRA-dom. Hvis DA/FH-aftalen lægges til grund for ny lovgivning, så er det ifølge ITD en fuld monopolisering af overenskomstområdet til 3F.





- Det er naturligvis stærkt kritisabelt, at DA og FH misbruger arbejdet i Padborg-udvalget til at cementere 3F’s dominans på transportområdet. Det er udnyttelse af situationen i eget favør, og det vil vi selvfølgelig ikke acceptere. Det er en skam, at der ikke er samarbejdet om reelle løsninger, der sikrer gode vilkår for de udenlandske chauffører og tilgodeser alle arbejdsmarkedets parter, siger Trine S. Plesner, der er direktør i ITD Arbejdsgiver.





ITD mener, at det er helt afgørende, at nye regler for vilkårene for udenlandske chauffører effektivt kan kontrolleres og håndhæves. ITD kalder flere punkter i DA’s og FH’s forslag for positive. Det gælder blandt andet i forhold til anvendelsen af teknologi og øget vejsidekontrol. Men ITD mener, at andre af forslagene vil indebære mange praktiske problemer og udsigt til administrativt kaos.





- I ITD ønsker vi markant øget kontrol af, at forholdene i branchen er i orden. Det helt afgørende for os er dog, at kontrollen skal kunne fungere i praksis - og ikke kun på papiret. I forhold til de udenlandske chaufførers lønniveauer ligger der en helt særlig udfordring i, at myndighederne skal kunne kontrollere og håndhæve reglerne, når de for eksempel skal indhente lønsedler og anden dokumentation hos de udenlandske virksomheder. Det må og skal der findes effektive løsninger på - inden man blindt tyer til nye ineffektive regler og lovgivning, siger Jørn-Henrik Carstens, der er chef for ITD's politiske afdeling.





ITD indkalder nu de organisationer, der står uden for DA og FH til et møde med henblik på at drøfte mulige løsninger.





- Nu samler vi selv arbejdsmarkedets øvrige parter på transportområdet, så vi kan drøfte effektive løsninger på Kurt Beier-problematikken. Det fik vi ikke mulighed for i Padborg-udvalget. Det er en skam, for der er brug for, at alle parter samles om effektivt at sikre løsninger på Kurt Beier-problematikken. Vi er stærk optaget af, at der sikres bedre arbejdsvilkår for de udenlandske chauffører, herunder ikke mindst bedre og mere effektiv kontrol, og selvom Padborg-gruppen mandag formelt nedlægger sit arbejde, så fortsætter vores indsats ufortrødent, siger Carina Christensen.









