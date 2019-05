Man må forholde sig til social dumping

Onsdag 15. maj 2019 kl: 14:42

Af: Jesper Christensen Erik Østergaard sagde i sin beretning, at de danske vognmænd på den danske ambassade i Warszawa blandt andet blev orienteret om, hvordan man som dansk virksomhed kan etablere sig i Polen med henblik på at skaffe arbejdskraft.





- Nu er det sådan, at Danmark har udstedt knap nok en håndfuld chaufførtilladelser til chauffører fra tredielande. Polen mangler omkring 80.000 chauffører. Og derfor har Polen udstedt i titusindvis af chaufførtilladelser til chauffører fra tredielande. Ukraine. Usbekistan. Kasakhstan. Filippinerne, forklarede Erik Østergaard og fortsatte:





- Når danske transportvirksomheder mødes med den danske ambassade om chaufførmangel - så kan det i vores optik kun handle om én ting: Adgang til billige tredielandschauffører. For det er ikke polske chauffører man får.







Erik Østergaard fremførte med efterårets Kurt Beier-sag som eksempel, at der er tale om chauffører, der trykkes i løn, så speditører og visse transportvirksomheder kan byde ind på transportopgavere og sætte danske vognmænd ud af spillet.



- I som skatteydende vognmænd i en benhård branche, der i forvejen slås med unfair konkurrence og lavtlønschauffører - I betaler over skatten således til, at den danske stat via ambassaden i Warszawa underviser i, hvordan man kan hive filippinere til Europa for at køre på de danske og øvrige europæiske veje, sagde han til de forsamlede danske vognmand.







Erik Østergaard sagde også, at den danske ambassade utvivlsomt har fulgt reglerne - og blot bistået nogle danske virksomheder, uden måske at tænke nøjere over, hvordan det kan bruges.







- Men jeg mener, at vores udenrigstjeneste skal værne om danske interesser - herunder det danske arbejdsmarked. Jeg vil derfor gerne sende et helt klart signal til udenrigsministeren og hans ministerium. Det må naturligvis ikke være sådan, at ministeriet og dets ansatte giver informationer, der så åbenlyst kan bruges til social dumping og unfair konkurrence på det danske vejgodsmarked. Dét bliver man nødt til at forholde sig til.





Interesserede kan læse mere om besøget og den hjælp, man eksempelvis kan få hos en dansk ambassade her:





