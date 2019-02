Skarp kontrol med udenlandsk arbejdskraft er påkrævet

DTL EFTER VLAK-UDSPIL:

Mandag 11. februar 2019 kl: 10:44

Af: Redaktionen - På godstransportområdet er der i årevis kommet udenlandsk arbejdskraft ind ad bagdøren. Det har kostet tusindvis af danske chauffører levebrødet, og hundredevis af vognmænd har måttet dreje nøglen om i kampen mod unfair konkurrence og social dumping. Der er derfor brug for, at regeringen ikke bare bevidstløst åbner for slusen af udenlandsk arbejdskraft, men at man først sikrer, at vores arbejdsmarked, vores løn- og arbejdsforhold og vores nationale markedsvilkår har et solidt bolværk, siger Erik Østergaard, der er administrerende direktør i DTL.Han noterer sig, at VLAK-Regeringen i sit udspil, der bliver lagt frem som lovforslag, da regeringen ikke kunne finde flertal til et samlet udspil i efteråret, lægger op til højere bøder til de virksomheder, der benytter ulovlig arbejdskraft.- Det er isoleret set positivt, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Men det er slet ikke tilstrækkeligt. Vi har jo set alt for mange eksempler på, hvordan udenlandsk arbejdskraft bliver groft udnyttet, hvilket man så ved Kurt Beier-sagen. Det er skandaløst over for de mennesker, der bliver udnyttet. Men det er så sandelig også skandaløst, at disse mennesker bruges til at undergrave det danske arbejdsmarked. Det har vi set i for eksempel byggeriet og i godstransporten. Så højere bøder er fint nok - men det kræver jo, at det kontrolleres og håndhæves.Erik Østergaard lægger i stedet op til, at alle ansættelser af udenlandsk arbejdskraft skal dokumentere dels behovet, dels ansættelsesforholdene.- Så kan vi fra start sikre, at det ikke bruges til social dumping. Regeringen har som en udløber af Kurt Beier-sagen og en vedtagelse i Folketinget om regeringens fokus på at bekæmpe social dumping nedsat det såkaldte Padborg-udvalg, der præcis skal forhindre, at de grelle situationer opstår på et arbejdsmarked med gråzoner. Men der er man ikke i mål endnu.Erik Østergaard peger på, at situationen i dag er, at den danske regering dybest set ikke aner, om for eksempel det statsejede PostNord’s underleverandører er ansat på ordnede forhold.- Altså om PostNord sikrer sig, at en underleverandør af transport, der benytter udenlandsk arbejdskraft, reelt sikrer, at dansk lovgivning, danske overenskomster med mere overholdes, når transporterne udføres på dansk grund for PostNord. Med andre ord: Den danske stat kan end ikke holde styr på sine egen selskabers de facto brug af udenlandsk arbejdskraft. Og derfor stiller jeg mig noget skeptisk overfor, om bolværket er på plads, inden man åbner op for en tsunami af udenlandsk arbejdskraft, siger Erik Østergaard.VLAK-Regeringen præsenterede 3. oktober sidste år et udspil med 21 initiativer, der skal gøre det lettere og mindre bureaukratisk for danske virksomheder at tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft. VLAK-Regeringen valgte som nævnt ovenfor at afbryde forhandlingerne om udspillet, da der ikke var politisk vilje til at indgå én med VLAK-Regeringens ord “ambitiøs aftale”, som giver virksomhederne reelle forbedringer.