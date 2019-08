Arbejdsgruppe med fokus på chaufførforhold mødes mandag

Mandag 26. august 2019 kl: 11:24

Fagbevægelsens Hovedorganisation

3F

Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Industri

Dansk Erhverv

ITD

Af: Redaktionen Baggrunden for for at nedsætte arbejdesgruppen var en sag fra Padborg, der viste, hvilke forhold filippinske chauffører ansat i transportvirksomheden Kurt Beier Transport levede og arbejdede under.I første omgang var følgende organisationer repræsenteret i udvalget:





Padborgudvalget var nedsat af den daværende VLAK-Regering.





Senere spørgte daværende medlem af Folketingets Transportudvalg, Kim Christiansen (DF) den daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), hvorfor Krifa og DTL ikke var repræsenteret i udvalget fra starten. Det spørgsmål har Kim Christiansen aldrig fået svar på.















