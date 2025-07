Vognmand i Roskilde tog fem af samme slags

Tirsdag 1. juli 2025 kl: 09:29

Af: Redaktionen Tre af de fem nye Kel-Berg kærrer inden de blev afhentet hos Lastas i Hedensted.

Om de fem nye Kel-Berg Hardox tip-kærrer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejset i I-profil i højstyrkestål

Stærke tværvanger og forstærkninger

Trækkrog type VBG str. 57,5 mm

Koblingshøjde ca. 800 mm

Cyklistværn i begge sider

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er med liftfunktion

Kasse-opbygning:

Kasser i Hardox-stål

Wabco EBS-anlæg

Bakkamera MXN80C med lukkeklap





De nye tipkærrer, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Vognmand.dk:

Vognmand.dk A/S, der har hjemsted i Roskilde, blev etableret for over 30 år siden og løser transportopgaver for både private og erhvervskunder på Sjælland - eksempelvis levering og salg af stabilgrus, sten, strandsand m.m. og udlejning af åbne og lukkede containere samt køreplader. Vognmand.dk tilbyder også at tage sig af bortkørsel/ bortskaffelse af jord, murbrokker med mere.





