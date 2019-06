Kurt Beier Transport kørte ud af 2018 med underskud

Tirsdag 4. juni 2019 kl: 12:26

Af: Jesper Christensen Sagen om de filippinske chauffører betød, at Kurt Beier Transport A/S mistede en række kunder, som ikke brød sig om at blive koblet sammen med en virksomhed, der tilbød sine chauffører de arbejdsforhold.









Året før kørte Kurt Beier Transport A/S også med underskud. I 2017 var det på 8,9 millioner kroner efter skat.









Kurt Beier Transport A/S' egenkapital var ved udgangen af 2018 på 4,3 millioner kroner, hvor den efter 2017 var på 26,4 millioner kroner.









Kurt Beier Transport A/S indgår som et selskab i koncernen Hjerting Systeminvest ApS.









I årsrapporten for Hjerting Systeminvest ApS for 2018 skriver ledelsen, at det er koncernens hensigt i enhver henseende at drive en redelig og ansvarlig virksomhed, som overholder love, bestemmelser og menneskerettigheder.

