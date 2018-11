Der har været tale om menneskehandel

CENTER MOD MENNESKEHANDEL I SAG OM FILIPPINSKE CHAUFFØRER I PADBORG

Onsdag 7. november 2018 kl: 16:39

Af: Redaktionen Politiet har i forbindelse med sagen arbejdet sammen med Center mod Menneskehandel (CMM) under Socialstyrelsen, og CMM har selvstændigt haft samtaler med hver af de 26 chauffører. Det centrale omdrejningspunkt for politiets efterforskning og CMM’s undersøgelse har været, om der har været tale om menneskehandel.



De to myndigheders udgangspunkter er dog meget forskellige.





For politiets vedkommende er der tale om efterforskning af en mulig overtrædelse af straffeloven.



Menneskehandel er forbudt i Danmark i henhold til straffelovens paragraf 262a. Når der er tale om en straffesag, skal politiets efterforskning afklare, om indholdet i pragraf 262a kan være overtrådt. Det er så efterfølgende anklagemyndighedens afgørelse, hvorvidt der på baggrund af politiets efterforskning skal rejses tiltale for overtrædelse af paragraf 262a.



Politiet arbejder fortsat ud fra en mistanke om, at menneskehandel kan have fundet sted. Der er endnu ikke rejst nogen sigtelser i sagen.





Center mod Menneskehandel arbejder ud fra definitionerne i FN’s Palermo-protokol mod menneskehandel fra 2000, som Danmark tiltrådte i 2003.

Facetterne kan for eksempel være, at personer er rekrutteret, transporteret og huset af arbejdsgiver, typisk under kummerlige forhold. Metoderne til rekruttering kan for eksempel være bedrag, udnyttelse af sårbarhed eller anden utilbørlig fremgangsmåde. Og formålet er typisk at udnytte personen økonomisk.



Vurderer centret, at der er tale om menneskehandel, har personerne ret til at modtage hjælp i form af indkvartering, beskyttelse, lægehjælp og støtte til at vende tilbage til deres hjemlande.



Center mod Menneskehandel vurderer på baggrund af sine interview, at de 26 filippinske og srilankanske chauffører har været udsat for menneskehandel i forbindelse med deres ansættelse i vognmandsvirksomheden Kurt Beier i Padborg.





- Det er på baggrund af samtalerne med chaufførerne CMM's faglige vurdering, at der er indikationer på menneskehandel til stede i sagen, oplyser leder Trine Ingemansen fra Center mod Menneskehandel.





CMM kan ikke komme ind på de nærmere forhold i de enkelte interview, der ligger til grund for vurderingen, da samtalerne med de enkelte personer er underlagt tavshedspligt. Men centret understreger, at vurderingerne et sket ud fra definitionerne i FN’s Palermoprotokol.





CMM har samarbejdet med politiet, den filippinske ambassade, 3F og den danske ngo AmiAmi i sagen.





Politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi peger på, at Center mod Menneskehandels vurdering kommer til at indgå i politiets efterforskning af sagen. Men da der er forskel på CMM’s vurdering af menneskehandel, og de krav der stilles til en overtrædelse af straffelovens paragraf 262a, er CMM’s vurdering ikke tilstrækkelig i forhold til politiets efterforskning af straffesagen.





Politiets efterforskning er fortsat i gang og kan på nuværende tidspunkt ikke oplyses nærmere fra efterforskningen.











FN’s definition på menneskehandel:

At rekruttere, transportere eller overføre en person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ydelse.

Modtagelse af betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har myndighed over en anden person, med det formål at udnytte vedkommende.

Begrebet udnyttelse omfatter mindst udnyttelse af en andens prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende former for udnyttelse af arbejdskraft eller fjernelse af organer.









