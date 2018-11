Fagforbund har startet en indsamling til strandede chauffører

Onsdag 7. november 2018 kl: 11:12

Af: Redaktionen 3F fremfører, at chaufførerne er blevet groft udnyttet af vognmandsfirmaet Kurt Beier, der har budt på kummerlige boligforhold, ussel løn og horrible arbejdsvilkår.Chaufførerne har rejst 10.000 kilometer hjemmefra for at hjælpe deres familier økonomisk, men er nu strandet i Danmark. De er blevet fjernet fra slumlejren, men får ikke længere løn af vognmandsfirmaet, der har hovedsæde i Esbjerg og datterselskab i Polen, hvor de filippinske og srilankanske chauffører er ansat.3F håber, at indsamlingen kan sikre, at chaufførernes familier ikke bliver ramt for hårdt af de manglende indtægter, mens chaufførerne venter i uvished.Alle medlemmer - og ikke medlemmer - kan donere et beløb via MobilePay på 28037 eller konto nr. 5301 0000276891, oplyser 3F.