Transportorganisationer lagde deres synspunkter på bordet hos ministeren

Tirsdag 5. november 2019 kl: 12:27

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen På mandagens møde med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard drøftede ITD og ITD Arbejdsgiver konsekvenserne af, at beskæftigelsesministeren har sat en ændring af godskørselsloven på lovprogrammet, og at ministeriet har meddelt, at man vil tage udgangspunkt i det forslag, som organisationerne DA og FH fremlagde i foråret som en udløber af arbejdet i det såkaldet Padborg-udvalg, som skulle se på, hvordan man kunne skabe ordnede forhold for chauffør. Baggrunden for Padborg-udvalget var sidste efterårs sag om de arbejdsforhold, som transportkoncernen Kurt Beier tilbød sine chauffører i Padborg.ITD og ITD Arbejdsgiver peger på, at lovforslaget gør op med den praksis, som Højesteret fastlagde i den såkaldte NORTRA-dom fra 2015. Efter de to organisationers mening tager forslaget et skridt videre hen imod, at 3F får de facto monopol på transportoverenskomsterne.- Vi havde et godt og konstruktivt møde med Peter Hummelgaard, som lyttede opmærksomt til vores argumenter. I ITD ønsker vi at bidrage til at skabe ordnede forhold i transportbranchen, men det mener vi ikke, at man gør ved at gennemføre et forslag, der i praksis giver 3F monopol på transportoverenskomsterne. Muligheden for valg mellem flere overenskomster på organisationsniveau sikrer, at flere virksomheder bliver organiserede og dermed kan bidrage til at skabe ordnede forhold, siger Christian Sørensen Madsen, der er bestyrelsesformand i ITD og ITD Arbejdsgiver.På mødet redegjorde direktør for ITD Arbejdsgiver, Trine S. Plesner, for sin bekymring over den forestående ændring af godskørselsloven.- Problemet med den foreslåede ændring af godskørselsloven er grundlæggende, at det indebærer et de facto monopol til 3F, fordi det vil blive dyrere og meget administrativt vanskeligt for de virksomheder, der ikke har overenskomst med 3F, siger Trine S. Plesner og fortsætter:- Ifølge forslaget skal de virksomheder, som ikke har 3F-overenskomst betale mere end de virksomheder, som er på en 3F-overenskomst. De skal desuden løbende kontrolleres af myndighederne og indsende omfattende dokumentation. Derfor vil ingen vognmand i en branche, der er så konkurrenceudsat som vores, i realiteten have mulighed for at have overenskomst i for eksempel ITD Arbejdsgiver. Det vil i praksis føre til en monopoltilstand, og det mener vi er i strid med både EU-retten og grundloven,