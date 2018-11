Slageri-koncern stiller krav til sine transportører

Fredag 16. november 2018 kl: 09:30

Medansvar for svigt hos underleverandør



Af: Redaktionen Når det gælder internationale transporter med lastbil er det i dag oftest chauffører fra Østeuropa eller lande udenfor EU, der kører lastbilerne, som blandt andet kører med kød fra Danish Crown.Chaufførerne er ofte væk fra deres hjemland i flere måneder ad gangen, og på deres fridage er de typisk indkvarteret på lokaliteter ejet af deres arbejdsgivere. Hidtil har det i vid udstrækning været op til den enkelte virksomhed, hvilke forhold der blev tilbudt medarbejderne, men på baggrund af Kurt Beier-sagen fra Padborg, som blev lagt for dagen for omkring to uger siden, har Danish Crown efter dialog med tre danske transportvirksomheder valgt at opstille konkrete krav til blandt andet chaufførernes indkvartering.- Den erklæring og det kontrolskema, vi i fællesskab har udarbejdet, er ikke en fuldstændig løsning på de udfordringer, der findes i transportbranchen, men i vores øjne tager vi med det her initiativ et stort skridt i retning af at sikre, at medarbejderne i transportbranchen behandles anstændigt, siger Lars Feldskou, der er global indkøbsdirektør i Danish Crown.Sagen med de filippinske chauffører har fået et flertal i Folketinget til at kræve yderligere kontrol med transportbranchen, og flere europæiske lande undersøger lige nu, om man kan dæmme op for brugen af chauffører fra lande udenfor EU. Sideløbende forhandler EU-landene om en ”vej-pakke”, der efter planen skal skabe ordnede forhold på transportområdet i EU.Der er med andre ord et kæmpe arbejde i gang, men der er også mange forskellige holdninger til transportområdet på EU-plan. Af den grund er det meget usikkert, hvilke konkrete love, regler og initiativer forhandlingerne munder ud i. Derfor kalder tre af Danmarks store transportselskaber det nye initiativ nødvendigt.Transportører glade for fælles krav og kontrol - Vi har i en årrække haft stramt fokus på både arbejdsforhold og indkvartering, men konkurrencen i vores branche er så hård, at der mange steder ikke er tilstrækkeligt fokus på området. Det er en glidebane, og derfor er vi glade for, at der nu bliver opstillet samme krav til alle, der vil køre for Danish Crown, siger Torben Mortensen, der er administrerende direktør i Freja Transport & Logistics Polen.- Vi kom selv i fokus, da sagen tog fart for to uger siden, og vi har helt naturligt spurgt os selv, hvad vi burde have gjort anderledes. Set i bakspejlet skulle vi selvfølgelig have haft en bedre kontrol af vores underleverandører. Det bliver nu et krav til os, og det synes jeg er helt i orden, siger Martin Gregersen, der er administrerende direktør i N&K Spedition i Esbjerg.- Som branche kan vi ikke forvente, at andre løser vores problemer, vi må selv tage fat. Udfordringen er bare at nå til enighed om regler og retningslinjer, som gælder for alle indenfor EU. Derfor er det fint, at vores kunder nu begynder at stille meget konkrete krav, for det er i mine øjne vejen til at flytte hele branchen, siger Peter Therkelsen, der er administrerende direktør i H.P. Therkelsen A/S i Padborg.Erklæringen indeholder konkrete krav til, hvilke forhold Danish Crown’s leverandører på transportområdet og deres underleverandører skal tilbyde deres ansatte på en lang række områder. Samtidig er der opstillet retningslinjer for auditering og egenkontrol i virksomhederne.- Sagen om chaufførerne i Padborg er selvfølgelig Kurt Beier Transport A/S’ ansvar. Men den her sag har også blotlagt, at Danish Crown - og i det her tilfælde vores samarbejdspartner - ikke har haft tilstrækkelig indsigt i forholdene hos en underleverandør. Derfor føler vi begge et medansvar for de svigt, der har været hos Kurt Beier. Vi tror på, at klare retningslinjer for vores leverandører er vejen til ikke at havne i sådan en situation igen, siger Lars Feldskou.Arbejdet med at indarbejde Danish Crowns nye retningslinjer begynder med det samme- Virksomhederne har fået op til otte uger til at opfylde kravene. Hvis en virksomhed ikke lever op til erklæringen, kan den få en bod på 25.000 euro.





her: Interesserede kan læse erklæringen

