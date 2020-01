Vognmandsorganisation og fagforbund er glade for bred aftale mod social dumping

Onsdag 15. januar 2020 kl: 11:55

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen S-Regeringen har onsdag sammen med et bredt politisk flertal i Folketinget præsenteret en aftale, som skal sikrer ordnede og ordentlige forhold samt lige konkurrencevilkår for chauffører. Aftalen er baseret på den aftale, som DA og FH i foråret indgik i kølvandet på afsløringerne af alvorlige tilfælde af systematisk underbetaling og kummerlige boligforhold for udenlandske chauffører. 3F Transport og DI har bidraget til aftalen og glæder sig over, at der med dagens aftale er bred politisk opbakning til at sikre ordnede forhold på de danske veje.- Det er en god dag for danske chauffører, danske vognmænd og dansk transport. Der har været forhandlet længe om en aftale, der kan sikre ordnede forhold i transportbranchen, og det er der hårdt brug for ude på vejene. Det viste ikke mindst sagen fra Padborg om groft underbetalte filippinske chauffører, og det bekræfter de seneste tal fra politiets kontrolindsats på vejene. Der er stor grund til at sige tak til regeringen og alle de partier, der har sikret et bredt politiske flertal bag aftalen, så vi nu kan se fremad, siger formand for 3F Transport Jan Villadsen.Han bakkes op af DI’s viceadministrerende direktør Kim Graugaard.- Vi har arbejdet længe for at få en fælles løsning på plads, så vi sammen nu får skabt et værn mod sager som dén, vi så med Kurt Beier-sagen. Det er fantastisk positivt, at regeringen og et bredt politisk flertal nu er blevet enige om at omsætte aftalen mellem arbejdsmarkedets parter om ordnede forhold på vejene til lov, siger Kim Graugaard og fortsætter:- Vi har både som arbejdsgivere og på lønmodtagersiden brugt rigtig mange kræfter på at håndtere spørgsmålet om ordnede forhold på vejene. Derfor glæder vi os også over, at vi nu kan fokusere kræfterne på at forny vores overenskomster på transportområdet.