Rejsekort som app åbner for mere "samkørsel"

Tirsdag 4. marts 2025 kl: 12:14

Lidt om Rejsekort som app:

Med Rejsekort som app checker man ind med et swipe på ens telefon

Man betaler for sine rejser én gang i døgnet

Man kan rejse med app'en, som man gør med det fysiske Rejsekort - hele Danmark, med Øresundstog til Malmö C, Hyllie og Triangeln og med buslinje 110 Sønderborg-Flensborg. Dog ikke på Bornholm

App'en kan minde en om at tjekke ud

Alle får 20 procent rabat på rejser, der starter uden for myldretiden på hverdage mellem kl. 11-13 og kl. 18-07 og lørdag, søndag og helligdage

Man kan overføre ens rabattrin fra sit Rejsekort som kort til Rejsekort som app

Er man 67 år og derover, kan man få pensionistrabat på sine rejser

Er man mellem 18 og 25 år kan man få rabat i særlige tidsrum og på udvalgte rejser - først og fremmest i Jylland og på Fyn

Om Rejsekort & Rejseplan A/S:

Rejsekort & Rejseplan A/S ejes af DSB, Trafikselskabet Movia, Metroselskabet I/S, Midttrafik, Sydtrafik, Nordjyllands Trafikselskab, FynBus og BAT

Rejsekort som app blev introduceret i september sidste år og er siden blevet brugt på mere end 12 millioner rejser og har tæt på 900.000 brugere.

I 2024 var der dagligt var 1,5 millioner søgninger efter rejser på Rejseplanen



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hos Midttrafik er direktør Lars Berg tilfreds med de nye muligheder.- Vi er glade for, at det nu er blevet endnu lettere for vores kunder at tage andre med på rejsen. Vi er overbeviste om, at en lettere tilgang vil gøre det mere attraktivt at rejse med bus, tog og letbane og håber, at de nye muligheder får flere til at afprøve den kollektive trafik, siger Lars Berg.Hos Rejsekort & Rejseplan A/S, der ejes af DSB, Trafikselskabet Movia, Metroselskabet I/S, Midttrafik, Sydtrafik, Nordjyllands Trafikselskab, FynBus og BAT, peger man på, at knap 900.000 mennesker har taget Rejsekort som app i brug siden lanceringen i efteråret 2024.I 2026 lukker det fysiske Rejsekort, og så er det slut med at checke ind på de blå standere. Dermed er det tid til at tage afsked med det fysiske Rejsekort i lighed med mange andre kort.- Vi lukker de kendte blå punkter i 2026, da de er ved at have nået deres teknologiske levetid og er dyre og besværlige at vedligeholde. Vi ved også, at der er en gruppe som af forskellige årsager ikke har mulighed for eller ønsker at bruge en app, og til den gruppe kommer der et alternativ i 2026 som minder om det fysiske Rejsekort, siger Jens Willars, der er kundedirektør i Rejsekort & Rejseplan A/S.Senere på året vil der komme flere nye funktioner i Rejsekort som app - blandt andet vil det også blive muligt at checke ind via appen som barn, pensionist under 67 år og som menneske med handikap.Sådan virker Rejsekort som app:Rabat på rejser: