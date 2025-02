Bus- og taxiselskaber på Mors er endt Skifteretten

Mandag 3. februar 2025 kl: 11:08

Af: Redaktionen Skifteretten har taget selskaberne under konkursbehandling på baggrund af en række begæringer, som Retten modtog 23. januar.Advokat Henrik Tinggaard, der har adresse i Toldbodgade i Thisted, er udpeget som kurator.Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 30. januar.De selskaber, som Skifteretten i Holstebro har taget under konkursbehandling, er ifølge Statstidende følgende:Morsø Bustrafik K/SCVR-nr.: 37634913Morsø Taxi & Flextrafik K/SCVR-nr.: 38107720Morsø Busfinansiering K/SCVR-nr.: 39616807Morsø Busfinansiering III K/SCVR-nr.: 44067137LA Property ApSCVR-nr.: 38924982Morsø Turisttrafik K/SCVR-nr.: 37634948MTS Biler K/SCVR-nr.: 42968439Morsø Busfinansiering II K/SCVR-nr.: 41349174Komplementaren L. Andersen ApSCVR-nr.: 37634506I ovennævnte selskaber indgår bus- og taxivognmand Leif Andersen i ejerkredsen.