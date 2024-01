Sne og is er fjernet fra letbane og busstoppesteder i Aarhus

Tirsdag 9. januar 2024 kl: 14:00

Af: Redaktionen Dagene efter sidste uges snevejr med snedybder på omkring en halv meter og fygesne, har føget med kritik af vintertjenesten - ikke mindst i Aarhus.





Denne artikel handler ikke om vintertjenestens mangler eller fortræffeligheder, men blot om de nogle af de vintermæssige forhold, den kollektive transport i landets næststørste by har skullet køre i.









Midttrafik Live tirsdag

klokken 13.36.







Der kom pænt sagt rigtigt meget sne i Aarhus-området og det øvrige østjyske område fra et sted syd for Aarhus og op til nord for Randers.







Men inden sneen kom, havde det regnet, så vejene var våde og jorden var mættet med vand. Da så sneen kom - først som store mængder tøsne - blev den hurtigt kørt fast. Og den blev til is, da temperaturen faldt. Sneen fortsatte med at falde og fyge - og snerydningsmandskabet kunne ikke følge med, så letbanespor, vejesider og dermed busstoppesteder blev dækket med sne og is.







Det har været lidt af en udfordring at få sneen og isen fjernet. Og det har taget tid.







Det har været lidt af en udfordring at få sneen og isen fjernet. Og det har taget tid.



























Fredag forsøgte Midttrafik og busselskabet AarBus at få gang i bybusserne efter snestormen onsdag til torsdag. Men driften måtte indstilles, da vejene var isglatte og stoppestederne fyldt med fastkørt sne og is.









