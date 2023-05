Tungvognskontrol viser fortsat behov for et passende kontroltryk

Onsdag 24. maj 2023 kl: 15:03

Fra tirsdagens kontrol:

Fejl og mangler, der udløste synindkaldelser: Tre lastbiler og tre påhængskøretøj. Én enkelt lastbil fik kørselsforbud. Herudover forskellige andre fejl og mangler på flere køretøjer

Ét enkelt overlæs på en varebil samt kørsel uden førerret - også i varebil

Én enkelt overtrædelse af Godsloven

Af: Redaktionen Lederen af Tungvogncenter Nord, politikommissær Claus Kjær-Pedersen, peger på, at politiet havde fokus på køre- og hviletid samt fejl på kontrolapparatet - både i danske og udenlandske køretøjer og deres chauffører. Kontrollen foregik i samarbejde med en række andre myndigheder - Færdselsstyrelsen, Forsvaret, Fødevarestyrelsen, De Veterinære Myndigheder, Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet samt politiets bremseprøvestand fra Tungvognscenter Øst.Claus Kjær-Pedersen oplyser, der til ovennævnte oversigt kommer resultater fra de andre myndigheders kontroller.Kontrollen foregik nemlig i samarbejde med en stribe andre myndigheder: Færdselsstyrelsen, Forsvaret, Fødevarestyrelsen, De Veterinære Myndigheder, Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet samt politiets bremseprøvestand fra Tungvognscenter Øst.





Claus Kjær-Pedersen fremhæver, at formålet med en sådan tungvognskontrol med så mange forskellige samarbejdspartnere er at kontrollere bredt i forhold til tung- og varevognstrafikken i Danmark. Kontrollen er målrettet føreren, køretøjerne samt køretøjernes belæsning med mere.





Ved en tungvognskontrol tjekker politiet og øvrige myndigheder typisk løn og ansættelsesforhold, om førerne har erhvervet og har medbragt de fornødne kørekort, beviser samt tilladelser m.m. i forbindelse med kørslen. Herudover kontrolleres om køretøjerne er i lovlig og forsvarlig stand.





- Jeg er meget tilfreds med alles indsats under kontrollen. Vi kontrollede en del køretøjer, og resultaterne af disse kontroller viser desværre, at et passende kontroltryk på vejnettet fortsat er strengt nødvendigt, siger Claus Kjær-Pedersen, der bebuder, at man snart foretager fornyede kontroller.





