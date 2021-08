Entreprenør-virksomhed har hentet fire-akslet maskintrailer til Fyn

Tirsdag 10. august 2021 kl: 11:12

Længdevanger opsvejset i I-profil af St.52-3

Kraftigt chassis egnet til tung belastning

Bund udført i 70 mm planker med 5/7 mm ståldørkplade på øverste dæk og over akslerne

Indbygget værktøjskasse i repos

Kasse til strøer på tværs for opbevaring af forbredningsplanker

Sideforskydelige hydrauliske ramper

Grav i bagende på en dybde af 100 mm

4 gange 10 tons surringsringe i begge hovedvanger i midten

Af: Redaktionen Om den nye fire-akslede maskintrailer:Traileren er leveret med fire ni-tons aksler med tromlebremser. Tredie og fjerde aksel er selvstyrende.

Den nye maskintrailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Myllerup Entreprenør A/S blev etableret af Ib Hansen og Ole West Hansen i 1989. Virksomheden, der i dag beskæftiger ca. 30 medarbejdere, har autorisation som kloakmester og udfører alle opgaver inden for kloak-, beton-, entreprenør-, anlægs- og vedligeholdsarbejder for både offentlige og private virksomheder. I forbindelse med et generationsskifte i virksomheden i 2017 blev Simon West Hansen en del af ejerkredsen.









© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.