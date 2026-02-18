Vognmand på Falster kører ud med syv-akslet vogntog

Onsdag 18. februar 2026 kl: 09:31

Tre-akslet Volvo FH540

Hjørnekamera

Work Remote

Volvo Dynamisk Styring

Parkeringskøler

Globetrotter-førerhus

Køleskab

Mikroovn

Af: Redaktionen Om det nye vogntog:



Lastbilen er opbygget med Skelhøje Tip samt anhænger og bagmonteret HIAB Kran.









Lastbilen, der er solgt og leveret af Peter Hansen hos Volvo Truck Center Holbæk, er slutklargjort samme sted.







Det nye vogntog erstatter et tilsvarende vogntog, som BH Transport ApS har sat til salg.



© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.