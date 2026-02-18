Vognmand på Falster kører ud med syv-akslet vogntog
Onsdag 18. februar 2026 kl: 09:31Af: Redaktionen
Volvo Truck Center Holbæk har fornyligt leveret et nyt syv-akslet vogntog til BH Transport ApS, der har hjemsted i Nykøbing Falster
Om det nye vogntog:
- Tre-akslet Volvo FH540
- Hjørnekamera
- Work Remote
- Volvo Dynamisk Styring
- Parkeringskøler
- Globetrotter-førerhus
- Køleskab
- Mikroovn
Lastbilen er opbygget med Skelhøje Tip samt anhænger og bagmonteret HIAB Kran.
Lastbilen, der er solgt og leveret af Peter Hansen hos Volvo Truck Center Holbæk, er slutklargjort samme sted.
Det nye vogntog erstatter et tilsvarende vogntog, som BH Transport ApS har sat til salg.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Danmarks og Sveriges kapitaltilførsel til PostNord Logistics skal undersøges igen
- To udbud bliver annulleret på grund af forsinket specialfartøj
- Transportcenter har fået en stjerne fra Stuttgart
- Vognmand på Falster kører ud med syv-akslet vogntog
- Fire-akslet maskintrailer kan blive godt seks meter længere
- Trafikanter skal ændre på deres "det plejer vi"
- Göteborgs Hamn bliver hjemsted for brint-elektrolyseanlæg
- Tre-akslet anhænger med ramper skal køre med maskiner
- Vognmandsforretninger går sammen og får udgangspunkt i Ishøj
- Svensk lastbilproducent har leveret over 10.000 gasdrevne lastbiler verden over
- Ejertidsomkostninger kan skæres ned med en trediedel
- Norsk pakkedistributør vinder markedsandele i Danmark
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!