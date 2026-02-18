Klik venligst



Transportcenter har fået en stjerne fra Stuttgart

Onsdag 18. februar 2026 kl: 11:00
Af: Redaktionen

Ejner Hessel i Holstebro har fornyligt leveret en ny to-akslet Mercedes-Benz Actros 1845 til Struer Transportcenter ApS

Den nye Mercedes-Benz Actros 1845 er en klasse 3, når det gælder emissioner, og er leveret af Bjarke Laursen fra Ejner Hessel Holstebro.





