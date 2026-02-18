Fire-akslet maskintrailer kan blive godt seks meter længere
Onsdag 18. februar 2026 kl: 09:10Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted leverede for et stykke tid siden en ny fire-akslet Kel-Berg maskintrailer med udtræk til entreprenørfirmaet Casperssøn ApS, der har hjemsted i Brædstrup nordvest for Horsens
Om den nye fire-akslede Kel-Berg maskintrailer med udtræk:
Chassis-opbygning:
- Centralvange i opsvejst højstyrkestål
- Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning
- Bund udført i 28 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne
- 2 stk. dobbelte sideforskydelige hydrauliske ramper
- 8 par 300 mm forbredninger
- 6.100 mm udtræk med 500 mm step
- 2 x 2 stk. hjulgrave med alu-rist over
- 2 x 7 12 tons surring i kantramme på ladet
- 2 x 4 tons surring i kantramme på repos
- 2 x 8 kæpstokhuller i kantramme på ladet
- 2 x 4 kæpstokhuller på repos
- Kæpstok magasin i højre side inklusiv kæpstokke
- Manuelle støtteben i bagenden
- Fire 12 tons aksler med tromlebremser. De to forreste aksler er faste, mens de to bagerste er selvstyrende. Med traileren hører forbredningsplanker i hårdttræ
Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk.
