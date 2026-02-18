Fire-akslet maskintrailer kan blive godt seks meter længere

Onsdag 18. februar 2026 kl: 09:10

Om den nye fire-akslede Kel-Berg maskintrailer med udtræk:

Chassis-opbygning:

Centralvange i opsvejst højstyrkestål

Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning

Bund udført i 28 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne

2 stk. dobbelte sideforskydelige hydrauliske ramper

8 par 300 mm forbredninger

6.100 mm udtræk med 500 mm step

2 x 2 stk. hjulgrave med alu-rist over

2 x 7 12 tons surring i kantramme på ladet

2 x 4 tons surring i kantramme på repos

2 x 8 kæpstokhuller i kantramme på ladet

2 x 4 kæpstokhuller på repos

Kæpstok magasin i højre side inklusiv kæpstokke

Manuelle støtteben i bagenden

Fire 12 tons aksler med tromlebremser. De to forreste aksler er faste, mens de to bagerste er selvstyrende. Med traileren hører forbredningsplanker i hårdttræ





Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

