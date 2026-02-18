Klik venligst



Fire-akslet maskintrailer kan blive godt seks meter længere

Onsdag 18. februar 2026 kl: 09:10
Af: Redaktionen

Fire-akslet maskintrailer kan blive godt seks meter længere

Lastas i Hedensted leverede for et stykke tid siden en ny fire-akslet Kel-Berg maskintrailer med udtræk til entreprenørfirmaet Casperssøn ApS, der har hjemsted i Brædstrup nordvest for Horsens

Om den nye fire-akslede Kel-Berg maskintrailer med udtræk:
 
Chassis-opbygning:
  • Centralvange i opsvejst højstyrkestål
  • Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning
  • Bund udført i 28 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne
  • 2 stk. dobbelte sideforskydelige hydrauliske ramper
  • 8 par 300 mm forbredninger
  • 6.100 mm udtræk med 500 mm step
  • 2 x 2 stk. hjulgrave med alu-rist over
  • 2 x 7 12 tons surring i kantramme på ladet
  • 2 x 4 tons surring i kantramme på repos
  • 2 x 8 kæpstokhuller i kantramme på ladet
  • 2 x 4 kæpstokhuller på repos
  • Kæpstok magasin i højre side inklusiv kæpstokke
  • Manuelle støtteben i bagenden
  • Fire 12 tons aksler med tromlebremser. De to forreste aksler er faste, mens de to bagerste er selvstyrende. Med traileren hører forbredningsplanker i hårdttræ

Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



Klik venligst