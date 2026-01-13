Buschauffør kørte for hurtigt

Tirsdag 13. januar 2026 kl: 13:56

Den 36-årige chauffør, der kom fra Københavns Vestegn, blev sigtet og kan forvente, at sagen lægges op til en betinget frakendelse af kørekortet.









Da tunge køretøjer i byen er særligt farlige, hvis de kører med høj fart, sker der ifølge færdselslovens regler frakendelse af førerretten allerede ved en 40 procents overskridelse af fartbegrænsningen.





