Buschauffør kørte for hurtigt

Tirsdag 13. januar 2026 kl: 13:56
Af: Redaktionen

Mandag klokken 10.15 målte en betjent fra færdselsafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi farten på bilerne Nordhøj i Køge med laser. En af bilerne - en bus først af en 36-årig chauffør - kørte blev målt til at køre 75 km/t, selvom det kun er tilladt at køre 50 km/t

Den 36-årige chauffør, der kom fra Københavns Vestegn, blev sigtet og kan forvente, at sagen lægges op til en betinget frakendelse af kørekortet. 


Da tunge køretøjer i byen er særligt farlige, hvis de kører med høj fart, sker der ifølge færdselslovens regler frakendelse af førerretten allerede ved en 40 procents overskridelse af fartbegrænsningen. 




