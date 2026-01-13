Buschauffør kørte for hurtigt
Tirsdag 13. januar 2026 kl: 13:56Af: Redaktionen
Mandag klokken 10.15 målte en betjent fra færdselsafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi farten på bilerne Nordhøj i Køge med laser. En af bilerne - en bus først af en 36-årig chauffør - kørte blev målt til at køre 75 km/t, selvom det kun er tilladt at køre 50 km/t
Den 36-årige chauffør, der kom fra Københavns Vestegn, blev sigtet og kan forvente, at sagen lægges op til en betinget frakendelse af kørekortet.
Da tunge køretøjer i byen er særligt farlige, hvis de kører med høj fart, sker der ifølge færdselslovens regler frakendelse af førerretten allerede ved en 40 procents overskridelse af fartbegrænsningen.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Bedre værktøjer skal holde vanvidsbilister væk fra vejene
- Bilinspektør undersøger omstændighederne ved ulykken
- Tysk-schweizisk togkonsortie skal bygge og servicere nye S-tog for 23 milliarder kroner
- Busulykke på Djursland koster to menesker livet
- Toldstyrelsen stoppede over en million kroner i kontanter ved den danske grænse
- Politiet lancerer ny kommunikationskanal til operative meddelelser
- Trafikselskab har fået ny bestyrelse
- Buschauffør kørte for hurtigt
- Færger på Øresund sejlede med flere passagere og biler
- Færger på Nordsøen havde mere fragt med i december
- Kommuner i Hovedstadsområdet finder penge til el-delecykler
- Regionalt togselskab forbinder Skagen med Hobro
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!