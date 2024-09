World Maritime Day 2024 er i dag

Torsdag 26. september 2024 kl: 11:13

Af: redaktionen Storebæltsbroen ved en tidligere World Maritime Day.

Med temaet vil IMO understrege vigtigheden af at sikre, at fremtidens nye teknologier og innovationer indføres uden, at sikkerheden bliver udfordret. Samtidig markeres 50-året for vedtagelsen af SOLAS-konventionen, der er hjørnestenen i den internationale regulering af sikkerhed til søs.









Over hele verden vil maritime vartegn blive oplyst i blåt for at markere dagen. I London gælder det IMO’s hovedkvarter, mens det i Danmark vil være Storebæltsbroens pyloner, der vil blive oplyst i blåt lys, når mørket bryder frem og frem til midnat.





