Danmark skal være foregangsland

REDERIORGANISATION EFTER UDBUD AF POWER-TO-X:

Fredag 27. oktober 2023 kl: 13:10

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Fire forskellige virksomheder skal i gang med at etablere PtX-anlæg. De fire virksomheder står for seks forskellige projekter, som får del i et udbud på 1,25 milliarder kroner.Anlæggene, der vil få en elektrolyse-kapacitet på 280 MW, vil efter de foreliggende oplysninger blive taget i brug i 2028 - måske før.Flere danske rederier har meldt sig klar til at aftage nye grønne brændstoffer fra PtX-anlæg, så derfor vækker dagens udmelding tilfredshed hos Danske Rederier.- Det er en rigtig god nyhed, at staten investerer 1,25 milliarder kroner i en række PtX-projekter, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier, og fortsætter:- Danmark har en vigtig rolle som foregangsland på produktion af grønne brændstoffer. Og vi har i Danmark et godt potentiale for at levere storskala-produktion af grønne brændstoffer via Power-to-X. Grønne brændstoffer, som vi blandt andet indenfor skibsfarten kommer til at efterspørge i stor stil de kommende år. De første grønne skibe er sat i søen, men vi mangler brændstof, så derfor er jeg glad for, at regeringen rykker på det.