Metanol-drevet containerskib vil få fast anløb i Fredericia

Onsdag 20. september 2023 kl: 09:09

Af: Redaktionen Hos ADP A/S, der driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart, er der glæde over, at »Laura Maersk« skal anløbe Fredericia Havn i en fast rundtur.- Det glæder mig, at vores værdifulde og strategiske samarbejde med Mærsk nu viser sig med et fast anløb med verdens første metanoldrevne containerskib. Anløbet er næste skridt i udviklingen af den første europæiske, grønne transportkorridor, som vi er godt i gang med at realisere, siger Rune D. Rasmussen, der er administrereden direktør i APD A/S.- Vi er glade for at samarbejde med Fredericia Havn. Vores partnere hjælper os med at nå vores ambitiøse grønne mål, og med at sikre vores kunder en dør-til-dør service, der hjælper dem med at reducere klimaaftrykket i deres værdikæder. Ingen kan løse opgaven alene, og vi har brug for gode partnere for at den grønne omstilling af skibsfarten kan lykkes i tide, siger Birna Odefors, der er Nordic Managing Director hos A.P. Møller - Mærsk, som har en målsætning om at nå netto-nul drivhusgasudledninger i 2040.Containerskibet »Laura Mærsk« er et feederskib på 2.100 teu bygget til at bruge methanol som brændstof. Skibet vil efter planen anløbe Fredericia første gang 1. november.