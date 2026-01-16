Vognmand med diesel i blodet har fået el i hjertet

Fredag 16. januar 2026 kl: 12:36

Virksomheden, der gennem 25 år har været trofast MAN-kunde og har haft en række MAN-lastbiler med dieselmotorer, fik fornylig leveret sin nye elektriske MAN eTGX 20.449 4x2 BL-trækker, som fremover skal køre pakker for GLS.









Den nye MAN eTGX er blandt andet leveret med:

Stort GX-førerhus

Den største batteripakke (6 stk.) på 534 kW/DC-opladning på op til 500 kW

Rekuperation - opsamling af energi ved eksempelvis nedbremsning og brug af retarder ned ad bakke - via gaspedal inklusiv One-Pedal-Driving

MAN sikkerhedspakke med ACC, drejeassistent, front Detection, Baneskiftassistent LCS og drejeassistent

Fuld spoilersæt





I forbindelsen med leveringen af den nye batteri-elektriske trækker, havde MAN medbragt sin eTruck demotrækker, så de fremmødte til den elektriske begivenhed hos MHT ApS i Lintrup kunne få mulighed for en prøvetur i fremtidens elektriske lastbiler. Interessen for at køre elektrisk var stor - demotrækkeren var i konstant drift i knap tre timer, mens kollegaer og gæster på skift fik en tur med filialchef Klaus Jensen fra MAN Truck & Bus i Esbjerg i førersædet.









MHT ApS' nye batteri-elektriske MAN eTGX er solgt af salgskonsulent Erik Christiansen.

















© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.