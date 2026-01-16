Lastbilleverandør åbner ny afdeling for nationale flådekunder

Fredag 16. januar 2026 kl: 11:48

I spidsen for den nye afdeling står Michael Rasmussen, der tiltræder som National Fleet Manager. Han kommer fra stillingen som salgschef i Scania Danmark med ansvar for salget i den østlige del af landet og får fremover det overordnede ansvar for både National Fleet Sales og Used & Rental. Sidstnævnte område vil fortsat have Sebastian Jacobsen som daglig ansvarlig.









Etableringen af National Fleet Sales er en central del af den nye regionsstruktur, hvor Scania Danmark har samlet sine salgs- og serviceaktiviteter i tre geografiske regioner. Strukturen skal sikre et tættere samarbejde med kunderne og en mere ensartet kundeoplevelse på tværs af landet.









- Jeg har sagt ja tak til rollen, fordi jeg gerne vil være med til at udvikle Scania og fortsætte det gode samarbejde med nogle af branchens største aktører i et marked, der hele tiden forandrer sig, siger Michael Rasmussen og fortsætter:









- Scania er et stærkt brand, og vores vigtigste værdi er “kunden først”. Vi ønsker at give kunderne en Premium oplevelse i hvert eneste kontaktpunkt, uanset om det gælder service eller salg.









Som National Fleet Manager skal Michael Rasmussen styrke Scania's tilstedeværelse hos de største danske transportvirksomheder. En væsentlig del af arbejdet bliver desuden at rådgive og vejlede i den grønne omstilling.









- Mine opgaver vil i høj grad afspejle de øvrige salgschefers, men med fokus på de større nationale kunder og strategiske samarbejder herunder alle offentlige udbud, der skal håndteres og drives gennem min afdeling. Mit mål er at sikre, at Scania fortsat står stærkt, både i relationerne til vores kunder og i udviklingen mod en mere bæredygtig transportsektor, understreger han.









Lidt om Michael Rasmussen:

Michael Rasmussen er uddannet lastvognsmekaniker og autoelektriker og fik sit første lederjob som 27-årig, da han blev afdelingschef i en ny Scania-afdeling i København under den private forhandler Nyscan A/S

Michael Rasmussen har siden haft flere ledende stillinger i branchen, blandt andet som servicechef, salgschef og salgsdirektør hos Nyscan A/S samt COO hos en privat MAN-forhandler

I 2017 vendte han tilbage til Scania Danmark som Key Account Manager og har siden årsskiftet 2019/20 været salgschef for det østlige Danmark

