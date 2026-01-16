Regionaltog til Hobro skydes i gang med manér
Fredag 16. januar 2026 kl: 11:40Af: Redaktionen
Lørdag 17. januar kører Nordjyske Jernbaner regionaltog fra Skagen til Hobro. Hidtil har Nordjyske Jernbaner kun kørt til Skørping. Udvidelsen markeres med et lanceringsarrangement på Hobro Station med taler, kransekage og gratis togkørsel med Nordjyske Jernbaner på strækningen mellem Hobro og Aalborg for alle rejsende på dagen
Med udvidelsen bliver det enkelte at rejse på tværs af Nordjylland, da Nordjyske Jernbaners tog vil køre direkte mellem Hobro og Skagen og mellem Skørping og Hirtshals.
Ændringerne betyder, at Hobro og Arden bliver en del af det sammenhængende nordjyske regionale tognet, så man i praksis vil kunne rejse fra Skagen til Hobro uden at skulle skifte tog.
- Vi glæder os til at få koblet både Hobro og Arden på regionaltogssystemet og dermed byde en masse nye kunder velkommen i den nordjyske regionale togtrafik. Vi håber, det vil være medvirkende til at sikre endnu bedre sammenhæng og større fleksibilitet for borgerne i hele landsdelen, siger Thomas Eybye Øster, der er direktør for Nordjyllands Trafikselskab, der ejer Nordjyske Jernbaner.
I Mariagerfjord Kommune er der glæde over udvidelsen af regionaltogenes net.
- I Mariagerfjord Kommune er vi glade for at være blevet en del af det regionale togsystem, men Arden Station får med den nye løsning fortsat kun timesdrift. Vores klare mål er halvtimesdrift på lige fod med Skørping og Støvring, og den ambition slipper vi ikke. Derfor er vi også tilfredse med, at halvtimesdrift i Arden og Hobro nu er en del af regionens vision for fremtidens togdrift i Nordjylland, som vi forventer vil føre til konkrete fælles indsatser, siger borgmester i Mariagerfjord Kommune, Jesper Skov Mikkelsen (V).
Hos Region Nordjylland fremhæves den sammenhængende landsdel som en væsentlig forbedring.
- Den nordjyske jernbane er en vigtig del af rygraden i den kollektive trafik i Nordjylland. Jeg er glad og stolt over, at Mariagerfjord Kommune endelig bliver koblet på den regionale togdrift, og at togene nu kører fra Skagen i nord til Hobro i syd. De blå regionale tog vil de kommende år får en helt afgørende betydning for en sammenhængende landsdel og hverdag for mange, når DSB prioriterer hurtige tog mellem de store byer, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).
Den nye betjening hele vejen til Hobro lanceres lørdag 17. januar med et arrangement på Hobro Station. På dagen vil der være gratis togkørsel med Nordjyske Jernbaner på strækningen mellem Hobro og Aalborg for alle rejsende samt kransekage til de første 100 passagerer i Hobro.
Program for dagen på Hobro Station:
- 10.45: Velkomst ved Thomas Eybye Øster, direktør, Nordjyllands Trafikselskab
- 10.50: Tale ved Jesper Skov Mikkelsen, borgmester, Mariagerfjord Kommune
- 11.00: Tale ved Mads Duedahl, regionsrådsformand, Region Nordjylland
- 11.10: Servering af kransekage og sodavand
- 11.30: Klipning af snor ved Mads Duedahl og Jesper Skov Mikkelsen
- 11.36: Jesper Skov Mikkelsen og Mads Duedahl stiger på toget og kører nordpå
Dette ændrer sig i togdriften fra 17. januar 2026:
- Med den nye køreplan, der træder i kraft 17. januar, vil IC-togene fra DSB mellem Hobro og Aalborg fremover stoppe i Hobro, Skørping og Aalborg i Nordjylland. Til gengæld udvides regionalnettet, som drives af Nordjyske Jernbaner, så de nordjyske regionaltog kører hele vejen fra Skagen til Hobro. Arden bliver dermed fremover betjent af Nordjyske Jernbaner, men DSB vil fortsat betjene Arden Station med to morgenafgange mod Aalborg
- Udvidelsen af regionalnettet betyder også, at regionaltoget fra Nordjyske Jernbaner, som i dag kører mellem Hirtshals og Aalborg, fremover fortsætter hele vejen til Skørping på hverdage i dagtimerne. Dermed bliver det muligt at rejse direkte fra Hirtshals, Hjørring og Brønderslev til Skørping uden skift
- Samtidig får Aalborg Lufthavn en markant styrkelse af togtrafikken, da både IC- og lyntog fremover kører direkte til lufthavnen, hvilket giver nye rejsemuligheder til og fra blandt andet Hobro, Randers og Aarhus. Den mere effektive køreplan med færre stop reducerer rejsetiden mellem Aalborg og Aarhus - og videre mod København
Regionaltog:
- RE75, der i dag kører fra Skagen til Aalborg, udvides til at køre hele vejen fra Skagen til Hobro
- RE76, der i dag kører fra Hirtshals til Aalborg, udvides, så der køres fra Hirtshals til Skørping
IC- og Lyntog:
- IC-tog stopper i Hobro, Skørping og Aalborg
- Aalborg Lufthavn betjenes af både IC- og lyntog
Lokale stationer:
- Arden, Støvring, Svenstrup og Skalborg betjenes fremover af regionaltog. Dog vil to IC-tog i morgentimerne fortsat standse i Arden, i retning mod Aalborg
Ferieperioder:
- Regionalnettet kører timesdrift i stedet for halvtimesdrift på hverdage i myldretiden
