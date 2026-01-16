Rådgivere valgt til opgave på metroforlængelsen i Nordhavn

Fredag 16. januar 2026 kl: 11:19

Metroselskabet valgt Systra som rådgiver med Vanovis som underrådgiver til at assistere med rådgivningsopgaven på areal- og rettighedsområdet. Som rådgivere på areal- og rettighedsområdet skal Systra blandt andet planlægge og udføre arealoverdragelser og udarbejde servitutter, der skal sikre og beskytte det fremtidige metroanlæg. Opgaven indebærer også dialog med relevante parter og bidrag til tekniske aftaler for anlægget af M4 til Ydre Nordhavn.









Opgaven blev tildelt gennem udbud med forhandling. Fire hold søgte om prækvalifikation, hvoraf tre blev prækvalificeret til at aflevere tilbud på opgaven.









- Det var et stærkt felt, hvor valget faldt på Systra med Vanovis. De stiller med et hold af kompetente rådgivere og relevant erfaring, og har fra begyndelsen fremvist solide bud på metodebeskrivelse, proces og tidsplan. Jeg ser frem til et godt samarbejde om den næste metrostrækning, der skal betjene beboere og erhvervsliv i de nye byområder i Nordhavn, siger Bent Christensen, der er projektdirektør i Metroselskabet.









- Vi er meget glade for at være kommet med på opgaven om metroforlængelse til Nordhavn sammen med Vanovis, og vi ser frem til et konstruktivt og godt samarbejde med Metroselskabet, siger Thomas Vesterholm, direktør for forretningsområdet Rail i Systra Danmark.









- Hos Systra har vi haft fornøjelsen af at bidrage til alle linier på den københavnske metro - også M4 til Nordhavn, hvor vi har udredt de mulige linieføringer til Orientkaj. Vi glæder os til at bygge videre på vores erfaringer på den nye metroforlængelse og være med til at skabe de bedste løsninger for Københavns kollektive og bæredygtige infrastruktur, fortsætter han.









Jakob Højgaard-Geraae, der er direktør i Vanovis, lægger ikk skjul på, at han er glad for at firmaet sammen med Systra og Metroselskabet skal

sikre de nødvendige arealer og rettigheder på metroens forlængelse til Ydre Nordhavn.









- Til trods for, at Vanovis er et nystartet firma, har vores medarbejdere et bundsolidt kendskab til både Metroselskabets projekter og dygtige medarbejdere. Det er glædeligt, at Vanovis’ erfaring er med til at sikre en grønnere og mere sammenhængende mobilitet i fremtidens erhvervs- og beboelseskvarterer i Ydre Nordhavn, siger Jakob Højgaard-Geraae.









Lidt om metrolinien M4:

Forlængelsen af M4 til Ydre Nordhavn vil bestå af to nye stationer, med navnene Levantkaj og Nordsø Plads. De to nye stationer er en forsættelse af linien fra Orientkaj og er planlagt som 1,6 km højbane

Når stationerne står færdige, får passagererne til og fra Ydre Nordhavn direkte adgang til de indre bydele og flere større trafikknudepunkter med en rejsetid på cirka 7 minutter fra Nordsø Plads til Østerport - og cirka 14 minutter til København H

Nordhavn er Københavns Kommunes største nuværende byudviklingsområde. Frem mod 2070 bliver hele Nordhavn udviklet til en blandet by med boliger, erhverv og kulturaktiviteter. Der forventes at være ca. 35.000-40.000 beboere, når hele Nordhavn er fuldt udbygget

Hele anlægsentreprisen af projektet er med tidlig entreprenørinddragelse som kontraktform. På den måde har Metroselskabet inviteret entreprenør, ingeniørrådgiver og arkitekt ind i projektplanlægningen på et tidligt stadie. Formålet er at opnå et endnu bedre samarbejde på projektet, udvikle innovative løsninger, der kan minimere projektets klimaaftryk, og i sidste ende bygge en bedre metro for passagererne og byen

M4 til stationerne Nordhavn og Orientkaj åbnede i marts 2020 som en afgrening af M3 Cityringen med nye forbindelser mellem Nordhavn og andre dele af byen

I 2024 åbnede forlængelsen af M4 til Sydhavn og Valby med fem nye stationer. Stationerne har i 2025 haft 66 procent flere passagerer, end Metroselskabet havde forventet





