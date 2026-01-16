Shipping-koncern fra Esbjerg overtager aktiviteter fra postvirksomhed på Færøerne

Fredag 16. januar 2026 kl: 11:04

Overtagelsen omfatter både kunder og medarbejdere og gennemføres med fokus på en smidig overgang uden afbrydelser i den daglige drift. Blue Water Shipping oplyser videre, at koncernens tætte samarbejde med færøske Smyril Line fortsætter uændret.









Med overtagelsen vil Blue Water kunne styrke sin tilstedeværelse i Nordatlanten og udbygge sit samlede tilbud til kunder, der har behov for komplette transport- og logistikløsninger mellem Danmark, Færøerne og resten af verden.









Kunderne får fremover adgang til Blue Waters globale netværk, digitale løsninger og kompetencer på tværs af sø, luft, vej og lager, hvilket skaber en mere sammenhængende og effektiv logistik.









Blue Water Shipping understreger, at eksisterende aftaler og serviceforløb fortsætter uændret etter 1. februar, at de berørte medarbejdere bliver en integreret del af Blue Water, og at fokus er på en tryg overgang, stabil drift og tæt kundeopfølgning i både Danmark og på Færøerne.









- Det vigtigste for os er, at både kunder og medarbejdere oplever en tryg og ordentlig overgang. Vi har fuldt fokus på, at aftaler og service fortsætter uændret, og vi glæder os til at byde nye kolleger velkommen i Blue Water, siger Jan Dam Poulsen, der er Regional Senior Vice President, Transport & Logistics, Nordics, hos Blue Water Shipping.









- Vi er glade for, at vores speditionsaktiviteter videreføres af en professionel aktør med lokal forankring og global rækkevidde. Det er en god løsning for både kunder og medarbejdere, og vi ser positivt på en smidig overgang, siger administrerende direktør i Posta, Edvard S. Remberg,









Med lokal tilstedeværelse i Tórshavn og et stærkere fundament i regionen kan Blue Water Shipping tilbyde end-to-end-løsninger med regional indsigt og adgang til global kapacitet.









- Med denne overtagelse styrker vi vores fundament i Nordatlanten og sikrer kunderne et endnu stærkere setup mellem Danmark og Færøerne. Vi kombinerer tætte relationer og stor lokal indsigt med Blue Waters globale netværk og kapacitet, siger Kenneth Skovbjerg Pedersen, der er Director, North Atlantic, hos Blue Water Shipping, hvor han har ansvaret for Blue Waters aktiviteter i Nordatlanten, herunder Grønland, Island og Færøerne.









Lidt om Posta:

Posta er Færøernes nationale postvæsen med aktiviteter inden for post og logistik. Virksomheden tilbyder fragt- og logistikløsninger på tværs af vej, sø og luft og har kontor i Tórshavn og Kolding med omkring 100 medarbejdere





Lidt om Blue Water Shipping:

Blue Water er en global leverandør af transport- og logistikløsninger. Virksomheden blev grundlagt i 1972 i Esbjerg og har i dag over 2.500 medarbejdere fordelt på 80 kontorer over det meste af Verden





Ole Gantzhorn Pedersen - Country Manager, Posta, (tv) Edvard S. Remberg - CEO, Posta, Jan Dam Poulsen - Regional Senior Vice President, Transport & Logistics, Nordics, Blue Water, Dennis Sigtenborg Bruun - Head of Business Development, North Atlantic, Blue Water og Kenneth Skovbjerg Pedersen - Director, North Atlantic, Blue Water. (Foto: Blue Water)

