Solceller på taget er bedre end en solcelle i hånden

STRØM TIL LASTBILER:

Tirsdag 13. januar 2026 kl: 11:10

Af: Redaktionen Med et solcelleanlæg fra Green Energy på taget af flere lastbier, har transportvirksomheden Fogtmann i Vejle vist, hvordan man kan reducere brændstofforbruget med omkring 1.000 liter pr. lastbil.

Fogtmann Group har i en periode afprøvet avancerede solcelleanlæg fra Green Energy i sine distributionsaktiviteter for at finde måder at nedbringe CO2-udslippet på samtidig med, at løsningen kunne passe ind i den eksisterende drift og forbedre brændstoføkonomien.









En analyse af driftsdata fra Fogtmann's køretøjer kombineret med solenergimålinger fra Green Energy viste, hvordan kontinuerlig batteriopladning og reduceret generatorbelastning påvirker brændstofforbruget under daglig kørsel i nedadgående retning. Resultaterne viste en årlig brændstofbesparelse på mere end 1.000 liter pr. lastbil og 2,7 tons CO2, hvilket understreger solcellers umiddelbare potentiale i distributionaktiviteter.









- For os er solceller en oplagt forretningsbeslutning. Når en løsning giver klare brændstofbesparelser og en tilbagebetalingstid på under et år, handler man, siger administrerende direktør hos Fogtmann Group A/S, Klaus Fogtmann og fremhæver både den bæredygtige og kommercielle værdi af resultaterne.









- Vores kunder forventer, at vi går foran med bæredygtighed, og med solenergi kan vi levere målbare gevinster og samtidig styrke bundlinjen, siger han videre og understreger, at de indhentede data bekræfter solenergiens relevans i den daglige drift.









- Vi så straks, at solenergi er en praktisk, datadokumenteret måde at reducere brændstofforbruget på i dag - ikke om fem år. At spare mere end 1.000 liter diesel pr. lastbil om året er ikke en marginal gevinst. Det styrker vores daglige drift og understøtter det, vores kunder forventer af os, så det giver perfekt mening for os at bygge videre på det, siger han.









Efter det vellykkede pilotprojekt planlægger Fogtmann at montere solceller deres de øvrige lastbiler i selskabets flåde, der samlet er på 70 køretøjer.









Lidt om solcellerne og testen:

Teknologi: Green Energy Solar Systems

Pilotperiode: Fire måneder under danske driftsforhold Årlig brændstofbesparelse: 1.019 liter pr. lastbil

Målt effektivitetsgevinst: 0,6 l/100 km

0,6 l/100 km CO2-påvirkning: 2,7 ton mindre CO2-udledning pr. lastbil pr. år, eller samlet 190 ton CO2 om året for hele flåden, der tæller 70 køretøjer

Metode: Telematikbaseret analyse med 95 procent statistisk sikkerhed









Lidt om Green Energy:

Green Energy Group er en dansk solteknologi-startup, der udvikler avancerede, lette solcelleanlæg til tung vejtransport, herunder lastbiler, busser og trailere. Solcelleanlæggene genererer elektricitet direkte på køretøjets tag og oplader kontinuerligt køretøjets batteri, hvilket reducerer belastningen på motoren og generatoren

Dokumenterede effekter fra flådeoperationer omfatter:

Typisk 3 - 6 procent reduktion i brændstofforbruget i tung transport afhængig af anvendelse, kørselsmønstre og strømforbrug

600 - 1.400 liter diesel sparet pr. køretøj pr. år i mange europæiske flåder

Lavere CO2-udledning som et direkte resultat af reduceret brændstofforbrug

Mere pålidelig batteriydelse og færre batterirelaterede driftsforstyrrelser

Green Energy har leveret løsninger til 2.300 køretøjer i europæiske transportflåder









