Åben kærre med alu-sider kom til Fyn

Mandag 12. januar 2026 kl: 13:01
Af: Redaktionen

Åben kærre med alu-sider kom til Fyn

Vognmandsfirmaet Kai Andersen Eftf. A/S, der har hjemsted i udkanten af Tommerup mellem Assens og Odense, hentede for ikke så lang tid siden en ny tre-akslet åben Kel-Berg kærre med alu-sider

Om den nye tre-akslede Kel-berg kærre:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejset i I-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Førte og tredie aksel er med løftefunktion

Lad-opbygning:
  • Tre-delte sider i 600 mm højde
  • To-delt alu-bagsmæk
  • Sider og bagsmæk lukkes med Kinnegrip
  • Ladlængde på 7.500 mm
  • Indvendig brede på 2.480 mm
  • Trækhøjde på 650 mm
  • 10 par 2.500 kg surringsringe
  • 4 rækker kæpstokke
  • 3x3 stk. kæpstokhuller
  • 8 par Laxo-huller
  • 20 fods Laxo-låse Pladebund godkendt til 9.000 kg
  • Rustfri værktøjskasse i højre side
 
Den nye kærre er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


Kai Andersens Eftf. A/S, der blev etableret i 1948 og i dag drives af anden generation, har ca. 60 medarbejdere, som løser transportopgaver for private og erhverv på Fyn og i Trekantsområdet. Det gælder eksempelvis specialtransport af store elementer op til 40 ton, gylletransport, øvrig landbrugstransport og levering af grus eller jord med containerkørsel, samt andre typer containerkørsel.




