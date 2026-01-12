Åben kærre med alu-sider kom til Fyn

Om den nye tre-akslede Kel-berg kærre:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejset i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Førte og tredie aksel er med løftefunktion





Lad-opbygning:

Tre-delte sider i 600 mm højde

To-delt alu-bagsmæk

Sider og bagsmæk lukkes med Kinnegrip

Ladlængde på 7.500 mm

Indvendig brede på 2.480 mm

Trækhøjde på 650 mm

10 par 2.500 kg surringsringe

4 rækker kæpstokke

3x3 stk. kæpstokhuller

8 par Laxo-huller

20 fods Laxo-låse Pladebund godkendt til 9.000 kg

Rustfri værktøjskasse i højre side

Den nye kærre er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Kai Andersens Eftf. A/S, der blev etableret i 1948 og i dag drives af anden generation, har ca. 60 medarbejdere, som løser transportopgaver for private og erhverv på Fyn og i Trekantsområdet. Det gælder eksempelvis specialtransport af store elementer op til 40 ton, gylletransport, øvrig landbrugstransport og levering af grus eller jord med containerkørsel, samt andre typer containerkørsel.





