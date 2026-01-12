Åben kærre med alu-sider kom til Fyn
Mandag 12. januar 2026 kl: 13:01Af: Redaktionen
Vognmandsfirmaet Kai Andersen Eftf. A/S, der har hjemsted i udkanten af Tommerup mellem Assens og Odense, hentede for ikke så lang tid siden en ny tre-akslet åben Kel-Berg kærre med alu-sider
Om den nye tre-akslede Kel-berg kærre:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejset i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Førte og tredie aksel er med løftefunktion
Lad-opbygning:
- Tre-delte sider i 600 mm højde
- To-delt alu-bagsmæk
- Sider og bagsmæk lukkes med Kinnegrip
- Ladlængde på 7.500 mm
- Indvendig brede på 2.480 mm
- Trækhøjde på 650 mm
- 10 par 2.500 kg surringsringe
- 4 rækker kæpstokke
- 3x3 stk. kæpstokhuller
- 8 par Laxo-huller
- 20 fods Laxo-låse Pladebund godkendt til 9.000 kg
- Rustfri værktøjskasse i højre side
Den nye kærre er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Kai Andersens Eftf. A/S, der blev etableret i 1948 og i dag drives af anden generation, har ca. 60 medarbejdere, som løser transportopgaver for private og erhverv på Fyn og i Trekantsområdet. Det gælder eksempelvis specialtransport af store elementer op til 40 ton, gylletransport, øvrig landbrugstransport og levering af grus eller jord med containerkørsel, samt andre typer containerkørsel.
