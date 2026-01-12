Rederikoncern har fundet sin nye topchef

Mandag 12. januar 2026 kl: 10:47

Hos DFDS efterfølger han den nuværende administrerende direktør Torben Carlsen, som forventes at fratræde samme dag, som Michael Hansen skal tiltræde - senest 1. juli.









DFDS oplyser, at Michael Hansen er blevet ansat efter en successionsproces, der blev indledt i november sidste år for at bringe nye perspektiver til DFDS’ igangværende omstilling mod tilfredsstillende forretningsmæssige og finansielle resultater.









- Det er en stor glæde at kunne byde Michael Hansen velkommen til DFDS. Michael bringer nye perspektiver og erfaringer til at lede virksomhedens igangværende transition, siger DFDS's bestyrelsesformand, Claus V. Hemmingsen.









- Den klare kortsigtede opgave er at forbedre resultatudviklingen. Den langsigtede opgave er at fortsætte med at realisere netværkets værdi gennem driftsoptimeringer og organisk vækst med afsæt i DFDS' vedvarende styrker, ikke mindst vores stærke kundeløsninger og høje serviceniveauer samt vores meget kompetente medarbejdere, siger han videre.









DFDS fremhæver, at Michael Hansen har omfattende ledererfaring inden for shipping, transport og industrivirksomheder. Som koncernchef for Hempel har han ledet et strategisk arbejde, der har løftet resultatudviklingen, styrket cash flow og forbedret driftens skalerbarhed. Før Hempel var han i knap to årtier hos A.P. Moller - Maersk, hvor han havde ledende stillinger i Europa, Latinamerika og Oceanien - herunder administrerende direktør for Seago Line og global salgschef for Maersk Line.









- Jeg ser meget frem til at blive en del af DFDS og muligheden for at lede den igangværende transition til profitabel vækst. Jeg brænder for at skabe engagement og lede kolleger til at opnå kommercielle og finansielle resultater og ligeså meget for at fremme bæredygtighed. DFDS har en imponerende historie, men er for tiden udfordret på nogle områder. Ved at arbejde sammen og udnytte det stærke netværk kan vi realisere det fulde potentiale, siger Michael Hansen om sin kommende post i DFDS.









Lidt om Michael Hansen:

2017 til i dag: Koncernchef og administrerende direktør hos Hempel.

Tidligere stillinger før han blev administrerende direktør i 2022: Executive Vice President, Energy & Infrastructure, samt Group Executive Vice President og Chief Commercial Officer

2016 - 2017: Vice President, Global Head of Sales, Maersk Line

2015 - 2015: CEO, Seago Line

1998 - 2015: Forskellige ledelsesstillinger, Maersk Line. Stillingerne omfattede Managing Director, Line Manager og Sales Director i Mexico, Spanien og New Zealand

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.