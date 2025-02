- Fem transportvirksomheder har fået chauffører med æresdiplom

Mandag 10. februar 2025 kl: 10:32

Flemming Oluf Rauff Madsen og Jesper Bek Madsen fra Vognmandsfirmaet Jan Hedevang Jensen

Ole Lassen Dirch fra Møller Transport ApS

Steen Skov Primdal fra J.A. Skovrup ApS

Knud Kristensen fra Dantra A/S

Lars Bruun fra Orient Transport ApS

Chaufføren skal have arbejdet aktivt i mindst 20 år og til arbejdsgiverens fulde tilfredshed

Chaufføren skal have været ansat i minimum fem år i det nuværende firma

Chaufføren skal have kørt mindst én million kilometer som professionel chauffør

Chaufføren må ikke have været involveret i alvorlige trafikuheld med personskader i 20 år

Chaufføren må ikke have haft alvorlige forseelser inden for de seneste fem år

Prisen uddeles hvert år til chauffører fra hele verden og kan kun modtages én gang. For at komme i betragtning skal chaufføren opfylde en række krav:Kriterierne skal sikre, at kun de mest erfarne og hensynsfulde chauffører hædres, hvilket gør prisen til en af de mest eftertragtede anerkendelser i branchen.ITD fremhæver de hædrede chauffører, som med deres mangeårige erfaring og store professionalisme er forbilleder for branchen og inspirationskilder for fremtidens chauffører.- Deres indsats er yderst vigtig for, at vejgodstransporten kan fungere effektivt og sikkert, og de er en uvurderlig ressource for både medlemsvirksomhederne og hele transportbranchen, lyder det fra ITD.