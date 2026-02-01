Fire-akslet letvægtstrailer har tip-kasse i stål

Onsdag 25. marts 2026 kl: 11:05

Om den nye Kel-Berg tiptrailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil med stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Plastikafdækning på underkøringskofanger

Tre meter alu-stige

Kost- og skovlbeslag i venstre side

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve/sænkefunktion. Første og fjerde aksel er med lftefunktion, mens fjerde aksel også er selvstyrende

Monteret Kel-Berg sikkerheds pakke med tilt-alarm og dumperventil





Kasse-opbygning:

Kraftig forsmæksforstærkninger med 6 mm forsmæksplade

Kasse opbukket i plade med kraftig 8 mm bund

Sider opbygget i 6 mm plade med spidse topprofiler, så der ikke kan ligge sand på kanterne

Tophængt bagklap af 40 mm alu-planker med kraftige kantprofiler og galvaniserede hængsler

4400 mm automatisk bagsmæk

Den nye trailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Om Kai Andersens Eftf. A/S:

Kai Andersens Eftf. A/S blev stiftet 1. december 1946 som Kai Andersens Vognmandsfirma af ægteparret Kai og Dagmar Andersen. I 1988 overtog Kai og Dagmars yngste søn, Torben, virksomheden. Med overtagelsen skiftede vognmandsfirmaet navn til det nuværende - Kai Andersens Eftf. I 2013 blev vognmandsforretningen omdannet fra en enmandsejet virksomhed til aktieselskab, og i 2014 flyttede selskabet til et nyt domicil i Tommerup.

Kai Andersens Eftf. A/S har omkring 60 medarbejdere og råder over en vognpark med kranvogne, blokvogne, vogne til gylletransport og containerbiler mm.

