Fire-akslet letvægtstrailer har tip-kasse i stål
Onsdag 25. marts 2026 kl: 11:05Af: Redaktionen
Vognmandsfirmaet Kai Andersens Eftf. A/S, der blev grundlagt i Verninge i 1947 og i dag har hjemsted i Tommerup på Midtfyn mellem Odense og Assens, har fornyligt hentet en ny fire-akslet Kel-Berg letvægts tip-trailer med en 36 kubikmeter kasse i Hardoxstål hos Lastas i Hedensted
Om den nye Kel-Berg tiptrailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil med stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Plastikafdækning på underkøringskofanger
- Tre meter alu-stige
- Kost- og skovlbeslag i venstre side
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve/sænkefunktion. Første og fjerde aksel er med lftefunktion, mens fjerde aksel også er selvstyrende
- Monteret Kel-Berg sikkerheds pakke med tilt-alarm og dumperventil
Kasse-opbygning:
- Kraftig forsmæksforstærkninger med 6 mm forsmæksplade
- Kasse opbukket i plade med kraftig 8 mm bund
- Sider opbygget i 6 mm plade med spidse topprofiler, så der ikke kan ligge sand på kanterne
- Tophængt bagklap af 40 mm alu-planker med kraftige kantprofiler og galvaniserede hængsler
- 4400 mm automatisk bagsmæk
Den nye trailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Om Kai Andersens Eftf. A/S:
Kai Andersens Eftf. A/S blev stiftet 1. december 1946 som Kai Andersens Vognmandsfirma af ægteparret Kai og Dagmar Andersen. I 1988 overtog Kai og Dagmars yngste søn, Torben, virksomheden. Med overtagelsen skiftede vognmandsfirmaet navn til det nuværende - Kai Andersens Eftf. I 2013 blev vognmandsforretningen omdannet fra en enmandsejet virksomhed til aktieselskab, og i 2014 flyttede selskabet til et nyt domicil i Tommerup.
Kai Andersens Eftf. A/S har omkring 60 medarbejdere og råder over en vognpark med kranvogne, blokvogne, vogne til gylletransport og containerbiler mm.
