Chauffør fortsætter i tre-akslet trækker

Onsdag 25. marts 2026 kl: 10:23

Om den nye MAN TGX 28.520 6x2-2 BL SA bogie-trækker:

12,4 liters D26-motor med 540 hk

Fuld luftaffjedring

GX-førerhus, der er det største i MAN's modelprogram

Sikkerhedspakke Lys & Udsyn Plus med fuld LED-forlygter

Alcoa-fælge

Del-lædersæder i Alcantara og læder med røde syninger og løve-logo

Sammenklappeligt og drejbart passagersæde

Elektronisk MAN ComfortSteering

Adaptiv fartpilot med PredictiveDrive for optimal brændstoføkonomi

12,3-tommer infotainment med navigation, Apple CarPlay og Android Auto

Stort lydanlæg med subwoofer





Tilladt vogntogsvægt på op til 72.000 kg









Efter hjemkomsten fra München blev den nye tre-akslede trækker opgraderet med blandt andet sideskørter, to-strengs hydraulikanlæg til tiptrailer, fuld aludørk både foran og bag skamlen samt blitzblink hele vejen rundt.









Den nye MAN TGX er solgt og leveret Key Account Manager Truck - Sjælland, Jakob Hansen.









