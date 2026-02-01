Chauffør fortsætter i tre-akslet trækker

Onsdag 25. marts 2026 kl: 10:23
Af: Redaktionen

TTS Transport, der drives af vognmand Alan Larsen og har hjemsted i Tune mellem Roskilde og Karlslunde, har fået en ny tre-akslet MAN TGX 28.540 6x2-2 BL SA bogie-trækker. Chaufføren, der skal køre i den nye trækker, har tidligere kørt MAN, så han fortsætter, hvor han slap - eller næsten. For den nye tre-akslede MAN er en ProLion-model

Om den nye MAN TGX 28.520 6x2-2 BL SA bogie-trækker:
  • 12,4 liters D26-motor med 540 hk
  • Fuld luftaffjedring 
  • GX-førerhus, der er det største i MAN's modelprogram
  • Sikkerhedspakke Lys & Udsyn Plus med fuld LED-forlygter
  • Alcoa-fælge
  • Del-lædersæder i Alcantara og læder med røde syninger og løve-logo
  • Sammenklappeligt og drejbart passagersæde
  • Elektronisk MAN ComfortSteering
  • Adaptiv fartpilot med PredictiveDrive for optimal brændstoføkonomi
  • 12,3-tommer infotainment med navigation, Apple CarPlay og Android Auto
  • Stort lydanlæg med subwoofer

Tilladt vogntogsvægt på op til 72.000 kg


Efter hjemkomsten fra München blev den nye tre-akslede trækker opgraderet med blandt andet sideskørter, to-strengs hydraulikanlæg til tiptrailer, fuld aludørk både foran og bag skamlen samt blitzblink hele vejen rundt. 


Den nye MAN TGX er solgt og leveret Key Account Manager Truck - Sjælland, Jakob Hansen.





