Chauffør fortsætter i tre-akslet trækker
Onsdag 25. marts 2026 kl: 10:23Af: Redaktionen
TTS Transport, der drives af vognmand Alan Larsen og har hjemsted i Tune mellem Roskilde og Karlslunde, har fået en ny tre-akslet MAN TGX 28.540 6x2-2 BL SA bogie-trækker. Chaufføren, der skal køre i den nye trækker, har tidligere kørt MAN, så han fortsætter, hvor han slap - eller næsten. For den nye tre-akslede MAN er en ProLion-model
Om den nye MAN TGX 28.520 6x2-2 BL SA bogie-trækker:
- 12,4 liters D26-motor med 540 hk
- Fuld luftaffjedring
- GX-førerhus, der er det største i MAN's modelprogram
- Sikkerhedspakke Lys & Udsyn Plus med fuld LED-forlygter
- Alcoa-fælge
- Del-lædersæder i Alcantara og læder med røde syninger og løve-logo
- Sammenklappeligt og drejbart passagersæde
- Elektronisk MAN ComfortSteering
- Adaptiv fartpilot med PredictiveDrive for optimal brændstoføkonomi
- 12,3-tommer infotainment med navigation, Apple CarPlay og Android Auto
- Stort lydanlæg med subwoofer
Tilladt vogntogsvægt på op til 72.000 kg
Efter hjemkomsten fra München blev den nye tre-akslede trækker opgraderet med blandt andet sideskørter, to-strengs hydraulikanlæg til tiptrailer, fuld aludørk både foran og bag skamlen samt blitzblink hele vejen rundt.
Den nye MAN TGX er solgt og leveret Key Account Manager Truck - Sjælland, Jakob Hansen.
