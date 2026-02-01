Landbrugsvirksomhed har fået ny trækker til sine grisetransporter
Onsdag 25. marts 2026 kl: 10:08Af: Redaktionen
Volvo Truck Center Holbæk leverede i sidste uge en tre-akslet Volvo FM460 til landmand Peter Kjær Knudsen, der driver flere gården med produktion af grise. Peter Kjær Knudsens landbrugsvirksomhed, der har flere ejere og beskæftiger omkring 100 medarbejdere, har hovedsæde i Allindemagle ved Ringsted og svineproduktion på Sjælland, i Jylland og i Sverige
Den nye Volvo FM460, der skal indgå i Peter Kjær Knudsens flåde af Volvo-lastbiler, som kører grise mellem Peters Kjær Knudsens gårde og slagteri, er blandt andet udstyret med:
- Hjørnekamera
- Volvo Dynamisk Styring
- Work Remote
Den nye tre-akslede trækker er klargjort hos Volvo truck Center i Holbæk og solgt og leveret af salgschef Peter Hansen fra Volvo Truck Center Holbæk.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!