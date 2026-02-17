Tre-akslet anhænger med ramper skal køre med maskiner

Tirsdag 17. februar 2026 kl: 14:00

Om den nye tre-akslede Kel-Berg maskinanhænger: Chassis-opbygning: Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

300 mm forbredning

Bund i 70 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne

Kugledrejekrans med forskydelig trækstang og 57,5 mm trækøje

2 stk. hydrauliske opkørselsramper med 70 mm træplanker

2 stk. opklappelige støtteben i bagenden

3 x 9-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser Den nye maskinanhænger er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



Danboring A/S beskæftiger sig blandt andet med styret underboring, jordfortrængning og stålpresning.





