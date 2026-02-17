Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Tre-akslet anhænger med ramper skal køre med maskiner

Tirsdag 17. februar 2026 kl: 14:00
Af: Redaktionen

Tre-akslet anhænger med ramper skal køre med maskiner

Virksomheden Danboring A/S, der har hovedsæde i Kjellerup syd for Viborg og afdelinger på Sjælland og i Norge, har fornyligt hentet en ny tre-akslet Kel-Berg maskinanhænger med hydrauliske ramper hos Lastas i Hedensted

Om den nye tre-akslede Kel-Berg maskinanhænger:
 
Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • 300 mm forbredning
  • Bund i 70 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne
  • Kugledrejekrans med forskydelig trækstang og 57,5 mm trækøje
  • 2 stk. hydrauliske opkørselsramper med 70 mm træplanker
  • 2 stk. opklappelige støtteben i bagenden
  • 3 x 9-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
 
Den nye maskinanhænger er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


Danboring A/S beskæftiger sig blandt andet med styret underboring, jordfortrængning og stålpresning. 




Klik venligst

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Trafikanter skal ændre på deres "det plejer vi"
- Göteborgs Hamn bliver hjemsted for brint-elektrolyseanlæg
- Tre-akslet anhænger med ramper skal køre med maskiner
- Vognmandsforretninger går sammen og får udgangspunkt i Ishøj
- Svensk lastbilproducent har leveret over 10.000 gasdrevne lastbiler verden over
- Ejertidsomkostninger kan skæres ned med en trediedel
- Norsk pakkedistributør vinder markedsandele i Danmark
- Containeromsætningen i Aarhus er steget med 85,2 procent over 10 år
- Vognmand hentede komplet vogntog i Hedensted
- I 2010 arbejdede 7 procent - i 2025 var det 9 procent
- Sololastbiler og sættevognstog må holde vægten - norske vognmænd protesterer
- Norske myndigheder har hævet totalvægten for udvalgte vogntog
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst