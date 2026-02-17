Tre-akslet anhænger med ramper skal køre med maskiner
Tirsdag 17. februar 2026 kl: 14:00Af: Redaktionen
Virksomheden Danboring A/S, der har hovedsæde i Kjellerup syd for Viborg og afdelinger på Sjælland og i Norge, har fornyligt hentet en ny tre-akslet Kel-Berg maskinanhænger med hydrauliske ramper hos Lastas i Hedensted
Om den nye tre-akslede Kel-Berg maskinanhænger:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- 300 mm forbredning
- Bund i 70 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne
- Kugledrejekrans med forskydelig trækstang og 57,5 mm trækøje
- 2 stk. hydrauliske opkørselsramper med 70 mm træplanker
- 2 stk. opklappelige støtteben i bagenden
- 3 x 9-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
Den nye maskinanhænger er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Danboring A/S beskæftiger sig blandt andet med styret underboring, jordfortrængning og stålpresning.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
