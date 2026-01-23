Nordsvensk transportvirksomhed er blevet en del af ung dansk koncern
Fredag 23. januar 2026 kl: 10:53Af: Redaktionen
Blue Logistics Group, der blev lanceret som transport- og logistikvirksomhed i efteråret 20923, meddelte i begyndelsen af januar, at selskabet har overtaget aktiemajoriteten i Haparanda Fjärrtransporter AB, der har hjemsted i det nordligste Sverige og udfører transporter i Norden
Virksomheden har gennem mange år spillet en rolle i trafikken mellem Sverige og Finland og leverer både nationale og internationale vejtransporter, terminal- og lagerløsninger. Trafikken mod Nordnorge udgør desuden et stabilt og voksende forretningsområde for Haparanda Fjärrtransporter og er en vigtig del af virksomhedens regionale betydning. Med sin strategiske placering ved grænsen mellem Sverige og Finland har virksomheden udviklet en særlig forståelse for kundernes behov i regionen.
Blue Logistics Group peger på, at overtagelsen af aktiemajoriteten i Haparanda Fjärrtransporter AB understøtter koncernen's ambitionen om at skabe et stærkt logistisk-netværk på tværs af Norden.
