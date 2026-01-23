Nordsvensk transportvirksomhed er blevet en del af ung dansk koncern

Fredag 23. januar 2026 kl: 10:53

Virksomheden har gennem mange år spillet en rolle i trafikken mellem Sverige og Finland og leverer både nationale og internationale vejtransporter, terminal- og lagerløsninger. Trafikken mod Nordnorge udgør desuden et stabilt og voksende forretningsområde for Haparanda Fjärrtransporter og er en vigtig del af virksomhedens regionale betydning. Med sin strategiske placering ved grænsen mellem Sverige og Finland har virksomheden udviklet en særlig forståelse for kundernes behov i regionen.









Blue Logistics Group peger på, at overtagelsen af aktiemajoriteten i Haparanda Fjärrtransporter AB understøtter koncernen's ambitionen om at skabe et stærkt logistisk-netværk på tværs af Norden.

