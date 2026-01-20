Lavtbygget førerhus får fem stjerner i sikkerhedsvurdering

Tirsdag 20. januar 2026 kl: 10:25

Af: Jesper Christensen Scania med L-førerhus. (Illustration: Scania)

L-kabinen er et førerhus med lav indstigning udviklet specielt til køretøjer med specialtilpassede opbygninger, der bruges i byer - eksempelvis renovationskøretøjer. L-kabinen giver chaufføren bag rattet er godt udsyn - især når den er udstyret med Scanias City Door, som åbnes p samme måde som en dør i en bus.









- Hos Scania sætter vi sikkerheden og vores kunder i første række, og at vores L-kabine nu er blevet tildelt fem stjerner af Euro NCAP, er et bevis på, at vi lever op til vores forpligtelse, siger Lars Gustafsson, Head of Trucks hos Scania.









Han fremhæver anerkendelsen som er en vigtig milepæl i Scania's langsigtede ambition om at bidrage til en sikker vejtransport uden ulykker.









L-kabinen kombinerer godt udsyn med let ind- og udstigning, hvilket bidrager til et sikrere arbejdsmiljø for eksempelvis skraldemænd, der arbejder med køretøjet. Ud over sine ergonomiske fordele er kabinen udstyret med aktive sikkerhedssystemer - eksempelvis nødbremssystem, vognbaneskiftadvarsel med aktiv styring samt en nødbremse til sving, der opdager og reagerer på cyklister, der krydser køretøjets kørselsvej.









Den passive sikkerhed har førerairbag og sidekollisionsgardiner, der giver ekstra beskyttelse, mens kabinens robuste konstruktion opfylder Scania's høje krav til beskyttelse af passagerer.









L-kabinen er fuldt integreret i Scania's modulære system, hvilket betyder, at chauffører, der kender andre Scania-lastbiler, bliver mødt med samme layout og betjeningsorganer, hvilket igen bidrager til effektivitet og komfort.









Lidt om Euro NCAP og Safer Trucks-programmet:

Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) er en uafhængig organisation inden for køretøjsikkerhed med testprogrammer, der går tilbage til 1997. Stjernernes bedømmelse hjælper kunder med at identificere de sikreste muligheder på markedet samtidig med, at de opmuntrer producenterne til at overgå lovkrav og kontinuerligt forbedre sikkerhedsniveauet

Arbejdet med Euro NCAPs bedømmelse af tunge køretøjer blev indledt i 2020, og de første resultater blev offentliggjort i november 2024. Bedømmelsen baseres på fire faser af en ulykke: sikker kørsel, ulykkesforebyggende foranstaltninger, kollisionsbeskyttelse samt sikkerhed efter ulykken



Euro NCAP tildeling af fem stjerner til Scania er en del af en test og vurdering af flere andre tunge lastbiler.









her: Interesserede kan se den samlede Euro NCAP-vurdering af tunge lastbiler









Nedenstående tabel viser, hvormange stjerne Euro NCAP tildelte de forskellige lastbiler, der var med i testen/vurderingen:









Truck Model Category Rating Safe Driving Crash Avoidance Post-Crash Safety CitySafe Scania L-series Utility Rigid - forvogn 5 87 % 92 % 80 % ✔ Volvo FH Fleet Long Haul - trækker 5 77 % 85 % 80 % ✔ Volvo FH Fleet Long Haul - forvogn 5 77 % 85 % 80 % ✔ Ford F-MAX Fleet Long Haul - trækker 3 66 % 56 % 80 %

IVECO S-WAY Fleet Long Haul - trækker 2 68 % 20 % 80 %

IVECO S-WAY Fleet Long Haul - forvogn 2 68 % 20 % 80 %



(Kilde: Euro NCAP)

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.