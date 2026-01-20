Vognmand i Roskilde er blevet en del af en større transportkoncern
Tirsdag 20. januar 2026 kl: 09:26Af: redaktionen
DSV Transport A/S, der har hovedsæde i Roskilde, overtager vognmandsvirksomheden Vognmand Kold A/S, der også har hjemsted i den sjællandske domkirkeby. Overtagelsen sker med virkning fra søndag 1. februar og betyder, at Vognmand Kold A/S bliver en del af DSV Transport A/S' volumenafdeling i Roskilde
Vognmand Kold A/S, der blev grundlagt i 1990, har specialiseret sig i entreprenørkørsel og er samtidig Danmarks største leverandør af bark- og flisprodukter, som først og fremmest importeres fra Sverige.
Virksomheden har hidtil været drevet af Kresten og Lars Kold og er kendt for sin pålidelighed, hurtige levering og strategisk placerede depoter, som sikrer effektiv distribution i hele landet. Vognmand Kold har gennem en årrække opbygget et godt samarbejde med DSV Transport A/S, og opkøbet er derfor et naturligt skridt i DSV Transports fortsatte udvikling. Opkøbet skal samtidig styrke kapaciteten inden for dette forretningsområde.
Vognmand Kold fortsætter driften som en integreret del af DSV Transport. Lars Kold forsætter i en rolle som Salgs- og indkøbsansvarlig i Volumeafdelingen Roskilde, mens Kresten Kold vil være tilknyttet som konsulent i mindst et halvt år.
- Vi glæder os over at få Vognmand Kold ombord i DSV Transport, hvor vi er sikre på, at de fælles interesser og værdier gør, at vi nu kan skabe endnu stærkere løsninger til kunderne samt sikre en endnu bedre udnyttelse af biler og kapacitet, siger Lars Saltoft Kristoffersen, der er administrerende direktør i DSV Transport A/S.
Kresten og Lars Kold peger på, at de efter knap 40 år sammen har valgt at give stafetten videre.
- Da vi igennem de sidste mange år har haft et godt samarbejde med DSV Transport, var det helt naturligt, at det var dem, som skulle køre konceptet videre. DSV Transport er et topprofessionelt firma med enheder både i Danmark og i Sverige. Uanset om det erentreprenørkørsel eller volumetransport, så klarer de opgaven. Vores kunder kommer ikke til og mærke forskel på service og kvalitet. siger Lars og Kresten Kold, der fra 1. februar er tidligere ejere af Vognmand Kold A/S.
Fakta om opkøbet:
- Overtagelsesdato: søndag 1. februar 2026
- Antal lastbiler med mere: Syv lastbiler - containerbiler, kran/grab, volume- og walking floor-trailere
- Værksted og plads/lager: Stærkendevej i Roskilde
- Vognmand Kold bliver en del af Volumenafdelingen hos DSV Transport A/S
