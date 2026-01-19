Maskinanhænger blev hentet hjem til hærfuglested på Sjælland
Mandag 19. januar 2026 kl: 12:31Af: Redaktionen
Herfølge Vognmandsforretning, der har hjemsted i Tureby syd for Herfølge på Sydsjælland, har fornyligt været i Hedensted for at hente en ny tre-akslet Kel-Berg maskinanhænger hos Lastas
Om den nye tre-akslede Kel-Berg maskinanhænger:
Chassisopbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Chassiset har beslag for 300 mm forbredning i hver side
- Forskydelig træktriangel med 6x100 mm stop
- VBG-trækøje med 57,5 mm i diameter
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
Ladopbygning:
- Bund udført i 70 mm træsplanker med galvaniserede omegaprofiler og med ståldørkplade over hjulene
- 2.800 mm lange sideforskydelige el-hydrauliske ramper
- Kel-Berg værktøjskasse i højre side
- Rustfri værktøjskasse med monteret betjening i højre side
- 2x5 stk. surringsringe monteret i kantskinner
- 2x6 stk. kæpstokkehuller inklusiv 12 stk. kæpstokke og kæpstokmagasin
Den nye maskinanhænger er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Herfølge Vognmandsforretning:
Herfølge Vognmandsforretning har specialiceret sig indenfor entreprenørkørsel, arbejde med kran/grab, bortkørsel og containerudlejning og løser transportopgaver på Sjælland og i København.
Lidt om stednavnet Herfølge:
Herfølge er nævnt i Roskildebispens Jordebog fra 1370 som Herfyglæ. Navnet menes afledt af Hærfyghle - af navnet på hærfugl[ - og betyder sandsynligvis "området med hærfugle". Navnet kan gå tilbage til jernalderen.
(Kilde: Wikipedia og Lex.dk)
