Maskinanhænger blev hentet hjem til hærfuglested på Sjælland

Mandag 19. januar 2026 kl: 12:31
Af: Redaktionen

Herfølge Vognmandsforretning, der har hjemsted i Tureby syd for Herfølge på Sydsjælland, har fornyligt været i Hedensted for at hente en ny tre-akslet Kel-Berg maskinanhænger hos Lastas

Om den nye tre-akslede Kel-Berg maskinanhænger:

Chassisopbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Chassiset har beslag for 300 mm forbredning i hver side
  • Forskydelig træktriangel med 6x100 mm stop
  • VBG-trækøje med 57,5 mm i diameter
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser

Ladopbygning:
  • Bund udført i 70 mm træsplanker med galvaniserede omegaprofiler og med ståldørkplade over hjulene
  • 2.800 mm lange sideforskydelige el-hydrauliske ramper 
  • Kel-Berg værktøjskasse i højre side
  • Rustfri værktøjskasse med monteret betjening i højre side
  • 2x5 stk. surringsringe monteret i kantskinner
  • 2x6 stk. kæpstokkehuller inklusiv 12 stk. kæpstokke og kæpstokmagasin

 
Den nye maskinanhænger er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

 
Lidt om Herfølge Vognmandsforretning:
Herfølge Vognmandsforretning har specialiceret sig indenfor entreprenørkørsel, arbejde med kran/grab, bortkørsel og containerudlejning og løser transportopgaver på Sjælland og i København.


Lidt om stednavnet Herfølge:
Herfølge er nævnt i Roskildebispens Jordebog fra 1370 som Herfyglæ. Navnet menes afledt af Hærfyghle - af navnet på hærfugl[ - og betyder sandsynligvis "området med hærfugle". Navnet kan gå tilbage til jernalderen. 

(Kilde: Wikipedia og Lex.dk)



