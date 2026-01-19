Maskinanhænger blev hentet hjem til hærfuglested på Sjælland

Mandag 19. januar 2026 kl: 12:31

Om den nye tre-akslede Kel-Berg maskinanhænger:





Chassisopbygning :

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Chassiset har beslag for 300 mm forbredning i hver side

Forskydelig træktriangel med 6x100 mm stop

VBG-trækøje med 57,5 mm i diameter

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser





Ladopbygning:

Bund udført i 70 mm træsplanker med galvaniserede omegaprofiler og med ståldørkplade over hjulene

2.800 mm lange sideforskydelige el-hydrauliske ramper

Kel-Berg værktøjskasse i højre side

Rustfri værktøjskasse med monteret betjening i højre side

2x5 stk. surringsringe monteret i kantskinner

2x6 stk. kæpstokkehuller inklusiv 12 stk. kæpstokke og kæpstokmagasin





Den nye maskinanhænger er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Lidt om Herfølge Vognmandsforretning:

Herfølge Vognmandsforretning har specialiceret sig indenfor entreprenørkørsel, arbejde med kran/grab, bortkørsel og containerudlejning og løser transportopgaver på Sjælland og i København.









Lidt om stednavnet Herfølge:

Herfølge er nævnt i Roskildebispens Jordebog fra 1370 som Herfyglæ. Navnet menes afledt af Hærfyghle - af navnet på hærfugl[ - og betyder sandsynligvis "området med hærfugle". Navnet kan gå tilbage til jernalderen.





(Kilde: Wikipedia og Lex.dk)

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.