Transportvirksomhed i Kolding har betalt bøde på 1,2 millioner kroner

Fredag 28. april 2023 kl: 13:41

Af: Redaktionen Natten til mandag 5. september sidste år stod omkring 75 betjente fra Sydøstjyllands Politi klar til en politiaktion mod en større transportvirksomhed i Kolding-området. Aktionen blev gennemført på baggrund af et tip om, at en polsk virksomhed med tætte forbindelser til virksomheden i Kolding-området skulle udføre ulovlig cabotagekørsel.I løbet af natten blev ransagede politiet omkring 100 lastbiler, der holdt ved virksomheden. Derudover ransagede politiet virksomhedens lokaler samt yderligere lokaliteter, som virksomheden havde rådighed over.Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd, oplyser, at adskillige chauffører afholdt deres regulære ugehvil i køretøjerne på pladserne omkring den danske virksomhed.Ved aktionen blev der gennemgået oplysninger fra lastbiler og chaufførernes førerkort, så det kunne klarlægges, hvem der var i gang med at afholde et regulært ugehvil. Det blev sammenholdt med de observationer, der var foretaget hen over weekenden af Tungvognscenter Syd.Aktionen viste, at omkring 50 chauffører var i gang med at afholde regulære ugehvil i køretøjerne, ligesom der blev fundet flere overtrædelser af reglerne om cabotagekørsel.Den polske virksomhed med tætte forbindelser til den danske, stillede ved kontrollens afslutning en sikkerhed på omkring 1 million danske kroner.Politiet vurderede, at den danske virksomhed havde medvirket til den polske virksomheds overtrædelser på grund af den tætte sammenhæng imellem de to selskaber, der er en del af samme koncern.Politiet oplyser fredag, at sagen har fundet sin afslutning, da begge virksomheder har valgt udenretligt at vedtage bøder for forholdene.Den danske virksomhed har vedtaget en bøde på 1.200.000 kroner.Den polske virksomhed har vedtaget en bøde på 750.000 kronerHver chauffør, der opholdt sig i køretøjet i forbindelse med deres regulære ugehvil, modtager en bøde på 10.000 kroner.

