Busbaner er til busser

Mandag 5. oktober 2026 kl: 11:07

De seks bilister blev sigtet i forbindelse med, at færdselsafdelingen hos Københavns Politi foretog en målrettet indsats ved Øster Voldgade.









Københavns Politi benytter lejligheden til at understreger, at busbaner som udgangspunkt er forbeholdt busser i rutedrift, og at det kan skabe farlige situationer, hvis andre bilister ikke overholder reglerne.





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