Busbaner er til busser
Mandag 5. oktober 2026 kl: 11:07Af: Jesper Christensen
Fornyligt sigtede Københavns Politi seks bilister for ulovlig kørsel i en busbane
De seks bilister blev sigtet i forbindelse med, at færdselsafdelingen hos Københavns Politi foretog en målrettet indsats ved Øster Voldgade.
Københavns Politi benytter lejligheden til at understreger, at busbaner som udgangspunkt er forbeholdt busser i rutedrift, og at det kan skabe farlige situationer, hvis andre bilister ikke overholder reglerne.
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