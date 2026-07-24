Sporarbejde på Fyn får ny tidsplan
Fredag 24. juli 2026 kl: 08:27Af: Redaktionen
Siden tirsdag 9. juni har der som følge af sporarbejde været indsat togbusser for regionaltogene mellem Odense og Fredericia. Efter planen skulle togene køre igen fra mandag 27. juli klokken 04, men efter problemer med kørestrømsanlægget i begyndeksen af ugen har Vejdirektoratet og Banedanmark i samarbejde med DSB valgt at udskyde åbningen af sporene til fredag 31. juli klokken 04
Problemerne med kørestrømsanlægget betød, at mange rejsende fik en meget forlænget rejsetid, blandt andet fordi det var svært at skaffe togbusser nok til den pludselige situation.
For at sikre, at det samme ikke gentager sig på regionalbanen, har Vejdirektoratet og Banedanmark derfor besluttet at rykke åbningen af sporene.
- Det var en meget beklagelig situation, vi havde i starten af ugen. Vi oplevede desværre nogle uforudsete problemer med kørestrømsanlægget ved spærringerne omkring Odense. Den situation vil vi gerne undgå igen. Vi har derfor revurderet tidsplanen med vores entreprenør. Det har resulteret i, at vi har valgt at udskyde åbningen af sporene, så vi er sikre på, at systemet er helt køreklart, siger områdechef i Vejdirektoratet Søren Andersen.
Han forklarer videre, at der i øjeblikket er mange aktiviteter i gang på tværs af baneprojekter over hele landet, der presser ressourcerne hos leverandørerne. Derudover er der tale om meget komprimerede arbejder. Belært af episoden tirsdag 21. juli er tidsplanen derfor blevet revurderet - også for at være sikker på tid til uforudsete problemer.
- Vi var som alle andre meget kede af situationen tirsdag morgen. Derfor denne forlængelse, så de rejsende kan være sikre på transportmulighederne, siger Søren Andersen.
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