Tankvogn til gylle bygger på et nyt koncept

Fredag 23. januar 2026 kl: 10:41

Hos VM Tarm A/S forklarer man, at StarLine er et nyt og forenklet gylletrailer-koncept til dem, der hurtigt vi i gang med et gennemtestet kvalitetsprodukt til en skarp pris.









VM Tarm A/S peger på, at man med StarLine-gylletrailer får:

En færdigkonfigureret og veludstyret gylletrailer

VM Tarm-kvalitet med fokus på funktion og driftssikkerhed

Kort leveringstid

En attraktiv pris





Mulighed for eftermontering af ekstraudstyr









VM Tarm A/S fremhæver videre, at man får en enkel og tryg handel efter først til mølle-princippet med betaling ved afhentning.









