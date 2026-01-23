Klik venligst



Tankvogn til gylle bygger på et nyt koncept

Fredag 23. januar 2026 kl: 10:41
Af: Redaktionen

VM Tarm A/S. Der har specialiseret sig i produktion af tankvogne - blandt andet til transport af gylle fra landbrug til biogasanlæg - er på vejen med et nyt gylletrailer-koncept - StarLine

Hos VM Tarm A/S forklarer man, at StarLine er et nyt og forenklet gylletrailer-koncept til dem, der hurtigt vi i gang med et gennemtestet kvalitetsprodukt til en skarp pris.


VM Tarm A/S peger på, at man med StarLine-gylletrailer får:
  • En færdigkonfigureret og veludstyret gylletrailer
  • VM Tarm-kvalitet med fokus på funktion og driftssikkerhed
  • Kort leveringstid
  • En attraktiv pris

Mulighed for eftermontering af ekstraudstyr


VM Tarm A/S fremhæver videre, at man får en enkel og tryg handel efter først til mølle-princippet med betaling ved afhentning.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

