Tankvogn til gylle bygger på et nyt koncept
Fredag 23. januar 2026 kl: 10:41Af: Redaktionen
VM Tarm A/S. Der har specialiseret sig i produktion af tankvogne - blandt andet til transport af gylle fra landbrug til biogasanlæg - er på vejen med et nyt gylletrailer-koncept - StarLine
Hos VM Tarm A/S forklarer man, at StarLine er et nyt og forenklet gylletrailer-koncept til dem, der hurtigt vi i gang med et gennemtestet kvalitetsprodukt til en skarp pris.
VM Tarm A/S peger på, at man med StarLine-gylletrailer får:
- En færdigkonfigureret og veludstyret gylletrailer
- VM Tarm-kvalitet med fokus på funktion og driftssikkerhed
- Kort leveringstid
- En attraktiv pris
Mulighed for eftermontering af ekstraudstyr
VM Tarm A/S fremhæver videre, at man får en enkel og tryg handel efter først til mølle-princippet med betaling ved afhentning.
