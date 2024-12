Havneselskab fra Fredericia kan blive medejer af havn i Thy

Fredag 20. december 2024 kl: 18:33

Af: Redaktionen

Spørgsmålet er en udløber af de økonomiske vanskeligheder, Hanstholm Havn kom ud i for et par år siden på grund af investeringer i udvidelse af havnen for omkring 600 millioner kroner. Den gang i 2022 var Hanstholm Havn en kommunal selvstyrehavn - siden har havnen været en kommunal havn og en direkte del af kommunens økonomi.









I øjeblikket har Thisted Kommune ifølge TV2 Nord afdragsfrihed på havnens lån. Men hvis ikke økonomien hænger sammen, så havnen har overskud til at afdrage på lånene i 2028, hvor afdragsfriheden ophører, skal Thisted Kommune finde penge i sit eget budget - og dermed bliver det borgerne i kommunen, der kommer til at bidrage til at nedbringe gælden.









Ifølge TV2 Nord vil en aftale med ADP A/S betyde, at Thisted Kommune skal bidrage med 60 millioner kroner og ADP A/S med 63 millioner kroner.









TV2 Nord har talt med Niels Jørgen Pedersen (V), der er borgmester i Thisted Kommune, men han har ingen kommentarer til de planer, som TV2 Nord beskriver.









