Fem havne i Nordjylland kan spille en central rolle indenfor grøn omstilling

Fakta om analysen:

Af: Redaktionen Danske havne kan blive nøglespillere for at nå regeringens klimamål i 2030, hvor CCUS - CO2-fangst, -anvendelse og -lagring - får en afgørende rolle. I den forbindelse er der behov for nye, innovative teknologier til at indfange, anvende og lagre CO2 - og til produktion af nye typer syntetiske brændstoffer baseret på vedvarende energi fra vind og sol - i daglig tale Power-to-X.Analysen fra CO2Vision, der er et konsortie dannet af Aalborg Portland A/S, Aalborg Universitet, Professionshøjskolen UCN, Energy Cluster Denmark, Green Hub Denmark, Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord, Evida, Norddanmarks EU-Kontor, Business Region North Denmark og Erhvervshus Nordjylland, peger på, at Nordjylland som region har en styrkeposition, da der er gode forudsætninger for CO2-lagring både på land og i Nordsøen. Dertil kommer Aalborg Universitets og nordjyske virksomheders viden indenfor udvikling og test af teknologier til fremstilling af grønne brændstoffer.De nordjyske havne har forskellige specialer og komplementerer hinandens styrker og sammen favner de hele skiven indenfor de tre roller, analysen tager afsæt i: CO2-terminal, grøn tankstation og grønt vækstcenter for CCUS.I Hirtshals er man godt tilfredse med analysens resultater og understreger, at det er vigtigt, at man samarbejder på tværs af de nordjyske havne.- Analysen viser, at der er et enormt potentiale i de nordjyske havne, når det handler om CCUS og CCS. Det er vigtigt, at vi samarbejder om at få skabt de nødvendige rammebetingelser, så havnene bliver omdrejningspunkt for de nye, grønne industrier, der opstår i de kommende år,siger direktør for Hirtshals Havn, Per Holm Nørgaard.Analysen peger på, at Hirtshals ligger godt i forhold til at lagre CO2 i Nordsøen, og under paraplyen Greenport Scandinavia, som er et samarbejde mellem blandt andet Hirtshals Havn, Aalborg Portland, Ineos, Evida, Wintershall og Biocarb, samarbejder man allerede om fangst og lagring af CO2 fra 2025. Herudover har man planer om en CO2-rørledning fra Aalborg til Hirtshals.Hos Port of Aalborg - Aalborg Havn - ser man store potentialer i følgeindustrien til CCUS, herunder erhvervspark og testcenter for producenter af teknologi, komponenter med videre til CCUS. Særligt fremtidens grønne brændstoffer spiller en stor rolle hos Port of Aalborg, som for nyligt har taget imod et demonstrationsanlæg til produktion af eksempelvis brint og e-metanol. Anlægget er udviklet på Aalborg Universitet, og hos Port of Aalborg kan det opskaleres og indgå i et større testcenter på havnens område.Hos Port of Aalborg er man ikke i tvivl om, at Nordjylland har en styrkeposition indenfor CCUS:- Det er en god og grundig analyse af de nordjyske havnes potentialer. Den understøtter, at hvis vi står sammen på tværs af kompetencer og geografier, har vi i Nordjylland en styrkeposition, hvor vi havne kan indtage en ledende rolle i den grønne omstilling, siger administrerende direktør Kristian Thulesen Dahl, der er tidligere politiker og formand for Dansk Folkeparti.- Vi bliver bekræftet i, at det er rigtigt at satse på både PtX, fremtidens grønne brændstoffer og CO2 lagring. Lige nu er vi specielt godt forberedt til at indtage rollen som grønt vækstcenter for CCUS – her er vores samarbejdspartnere i særdeleshed længst fremme, siger han videre og peger på, at Aalborg huser mange grønne virksomheder, som arbejder indenfor denne dagsorden og flere er på vej. Han peger også på, at analysen giver et godt overblik over, hvor i regionen der er fælles styrker, og hvad vi hos Port of Aalborg i særlig grad kan tilbyde nye og eksisterende virksomheder.

Analysen er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden NIRAS på vegne af det CO2Vision. Analysen skaber et overblik over det samlede potentiale for CCUS på Frederikshavn Havn, Hanstholm Havn, Hirtshals Havn, Port of Aalborg og Skagen Havn og belyser hvilke roller, havnene kan spille i den forbindelse



Analysen peger ud over havnenes potentialer også på en række forhold - eksempelvis behov for mere energi fra vind og sol - der skal være på plads, hvis potentialerne skal udnyttes.





Interesserede kan hente analysen - De nordjyske havnens rolle i CCUS - her:





Om CCUS:

En betegnelse, der beskriver forskellige metoder til at fange CO2 - enten direkte fra udlederen eller fra atmosfæren

CO2’en kan anvendes som ingrediens til produktion af syntetiske brændstoffer til eksempelvis fly og lastbiler, til kemikalier og byggematerialer

Hvis CO2’en ikke bruges til nye formål, kan den lagres i geologiske reservoirer, enten på land eller i havet

CCUS er på nuværende tidspunkt den eneste teknologi, der kan levere omfattende emissionsreduktioner, særligt inden for industrier, hvor det er svært at reducere CO2-udslippet fra produktionen - eksempelvis i cementindustrien

Om CO2Vision:

CO2Vision er et nordjysk erhvervsfyrtårn, som skal gøre Nordjylland til international foregangsregion for CO2-fangst, -anvendelse, -transport og -lagring i 2030

CO2Vision består af forskellige projekter og indsatser med fokus på test og demonstrationssites, uddannelser og analyser med det formål at gøre Nordjylland til international foregangsregion for fremtidens grønne erhverv

Konsortiet bag CO2Vision består af Aalborg Portland A/S, Aalborg Universitet, Professionshøjskolen UCN, Energy Cluster Denmark, Green Hub Denmark, Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord, Evida, Norddanmarks EU-Kontor, Business Region North Denmark og Erhvervshus Nordjylland



Interesserede kan læse mere om CO2vision her:



