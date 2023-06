Havn i Thy har fået ny maritim leder

Torsdag 8. juni 2023 kl: 09:32

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Rikke Pihl Andersen tiltrådte 1. maj en stilling som maritim leder hos Hanstholm Havn. (Foto: Hanstholm Havn)Rikke Pihl Andersen har i sin tid som havneassistent brugt sin erfaring som skibsfører til blandt andet at tage godt imod skibe, vejlede fartøjer og holde opsyn med havnens arealer.Med sin uddannelsesbaggrund og årelange erfaring fra hverdagen på Hanstholm Havn føler Rikke Pihl Andersen sig godt rustet til at lede havnens hold af havneassistenter og samtidig varetage en række drifts- og udviklingsopgaver rundt på havnen.- Jeg har en maritim baggrund og erfaring og har været på havnen i godt 12 år. Jeg føler mig derfor godt rustet til opgaven, siger Rikke Pihl Andersen og fortsætter:- Jeg er en del af et rigtigt godt team og vil arbejde for, at Hanstholm Havn også i fremtiden er en moderne og effektiv havn for både fiske- og godsskibe, såvel som for alle havnens øvrige brugere.Rikke Pihl Andersen tiltrådte sin nye stilling 1. maj.