Havn i Thy får ny formand

Fredag 29. april 2022 kl: 15:05

Fakta om Hanstholm Havn:

Hanstholm Havn er en af Danmark største fiskerihavne

Havnen blev indviet i 1967

Den huser Danmarks største fiskeauktion, der årligt omsætter over 40.000 ton spisefisk

Derudover er Hanstholm Havn netop blevet udvidet for 650 millioner kroner

Af: Redaktionen Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune godkendte onsdag aften i denne uge, at Michael Svane bliver formand for bestyrelsen i Hanstholm Havn.- Vi er helt utrolig glade for, at Michael Svane er parat til at stå i spidsen for Hanstholm Havn. Han kommer med en meget bred erfaring inden for transport, logistik og havnedrift, og han har et meget stort netværk fra sine mange år i transportbranchen. Begge dele er jeg overbevist om vil gavne udviklingen i Hanstholm, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) om udpegningen af den nye formand.Ovenpå et turbulent forløb, hvor tidligere politiker Kristian Jensen meddelte sin afgang få måneder efter udnævnelsen, så ser borgmester Niels Jørgen Pedersen frem til hurtigt at få Michael Svane ind for bordenden ved beslutningerne omkring udviklingen af Hanstholm Havn.- Ovenpå udvidelsen af havnen, som netop er gennemført, er der store ambitioner om at udvikle nye erhvervsmuligheder i Hanstholm. Den daglige drift som fiskerihavn skal fortsat sikres, men potentialet er der til at blive den første CO2-neutrale fiskerihavn i Europa. Vi tror på, at Michael Svane er manden, som nu kan skabe den vækst og udvikle de arbejdspladser, der er skabt grobund for, siger Niels Jørgen Pedersen.Michael Svane, der er 64-år, er oprindeligt uddannet jurist. Efter forskellige job i Justitsministeriet, Industrirådet og Dansk Arbejdsgiverforening endte han i 1995 i det daværende Danske Vognmænd, som første erhvervspolitisk chef og siden direktør. Han var en af arkitekterne bag skabelsen af DTL i 1999, da Danske Vognmænd, Vognmandsfagets Arbejdsgivere og Foreningen af Danske Eksportvognmænd fusionerede. Senere forlod eksportvognmændene dog samarbejdet, hvor ITD blev en uafhængig organisation.I 2005 kom han til Dansk Industri som branchedirektør for DI Transport, hvor han i 16 år var transportsektorens talerør - og det gjaldt både transporten til lands, til vands og i luften.- Jeg har altid været optaget af, at vi har en mobilitet, som afspejler både erhvervslivets og samfundets behov. I Hanstholm står vi med en unik mulighed for at skabe vilkår og rammer for den grønne omstilling, hvor havnens medarbejdere, kunder og virksomheder alle er centrale for udviklingen på området, siger Michael Svane.Han trådte tilbage som DI-direktør i december sidste år. I dag sidder han også i bestyrelsen for Aarhus Havn og Rønne Havn på Bornholm. Nu glæder han sig til at smøge ærmerne op og gå ombord i den spændende opgave, der ligger og venter i Hanstholm.- Min vision er, at om fire-fem år så er Hanstholm ikke alene fortsat en markant fiskerihavn. Den er også en servicevirksomhed og et kraftcenter for den grønne omstilling, og det brændstof som skibene skal sejle på i fremtiden. Jeg ser, at havnen på den front kan blive rollemodel for andre havne. Det er en uhyre vigtig opgave, der kan skabe massiv udvikling i hele området. Det arbejde glæder jeg mig nærmest med barnlig begejstring til at komme i gang med, siger Michael Svane.Michael Svane stammer fra Lolland. Han bor i dag i Kokkedal med sin hustru, Karen. Parret har tre voksne børn og tre børnebørn. Han er en af fire erhvervsrepræsentanter udpeget til Hanstholm Havns bestyrelse af Thisted Kommune. Han tiltræder officielt posten som formand 1. Maj 2022.- Det er med stor respekt og engagement, at jeg har taget denne vigtige opgave på mig. Jeg vil sammen med bestyrelsen sætte en kurs, der involverer ejeren, medarbejdere, havnevirksomheder og havnens kunder for at sikre en stærk, grøn og velfungerende havn til glæde for lokalsamfundet, skriver Michael Svane på linkedin.