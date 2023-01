Konstitueret chef fortsætter på posten

Tirsdag 17. januar 2023 kl: 11:21

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi har valgt Søren Zohnesen, fordi vi mener, han er den rette mand til den opgave, der nu venter. Han har et indgående kendskab til virksomheden. Han kender medarbejderne, kunderne og de samarbejdspartnere, som er vigtige for havnens videre udvikling. Og så har han et grundlæggende, indgående kendskab til det at drive en havn. De færdigheder har vi brug for, siger direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, Mogens Kruse Andersen, Thisted Kommune i forbindelse med udnævnelsen.Søren Zohnesen, der siden maj sidste år har været konstitueret havnedirektør, ser frem til at fortsætte arbejdet med at udvikle Hanstholm Havn.- Ovenpå en turbulent tid er jeg både ydmyg og glad for at have fået muligheden for at være med til at indfri det potentiale, som jeg ser i Hanstholm Havn. I fremtiden skal vi være en moderne havn, der ud over at være Europas førende fiskerihavn også er en betydelig godshavn og en stærk spiller på markedet for den grønne omstilling. Jeg ser muligheder i at være blevet en del af den store organisation, som Thisted Kommune er. Vi får samlet kræfterne, og flere kan spille ind og arbejde sammen for, at lykkes. Det bliver en meget spændende opgave, siger Søren Zohnesen.